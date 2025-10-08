3 ayda 12 kilo verdi dünya şampiyonu oldu

Milli sporcu Muhammed Furkan Özbek, Norveç'te düzenlenen Dünya Halter Şampiyonası'nda erkekler 65 kiloda rekor kırarak dünya şampiyonu oldu.

Özbek, 65 kilo sıkletinde yarışabilmek için 3 ayda 12 kilo verdiğini söyledi ve rekorla gelen dünya şampiyonluğunun olimpiyatta ilk 3'ün içinde yer alabilmenin en büyük işaretlerinden birisi olduğunu ileri sürdü.

Norveç'te koparmada 145 kiloyla altın, silkmede ise 179 kiloluk derecesiyle gümüş ve toplamda 324 kiloyla rekor kırarak 2025 dünya şampiyonu olan milli halterci Muhammed Furkan Özbek, şunları söyledi:

"Halterde uluslararası federasyonlar tarafından yeni sıkletler belirlendi ve yeni sıklet için ya kilo vermem ya da kilo almam gerekiyordu. Olimpik sıklette yarışmak için 65 kiloya düşmeye karar verdiğimiz zaman 12 kilo vermem gerekiyordu ve 3 ayımız vardı, biz bunu gerçekleştirdik. Profesyonel bir şekilde diyet yaparak 3 ay içinde 12 kiloyu kas kaybı yaşamadan verdim ve Norveç'te yapılan Büyükler Dünya Halter Şampiyonası'nda çok iyi yarışıp, ülkemi en iyi şekilde temsil ederek şampiyon oldum, üstüne bir de rekor kırmak daha mutlu etti, daha da gururlandırdı. 15 yıl sonra rekorla gelen bir şampiyonluktu, bu şampiyonluk antrenörlerimizle birlikte yoğun çalışmakla oldu. Çok da güzel bir kamp geçirdik.

Aslında bu rekoru biraz daha garantici olmak için koparmada yapmak istiyordum ama silkmede ve toplamda nasip oldu, kafamızda böyle bir düşünce vardı podyum arasında da bunun tartışmasını antrenörlerimiz birlikte yapıyorlardı ve gelip söylediler. Dediler ki 'son hakkın, dünya rekoru, hem şampiyonluğu alıyoruz hem rekor kırıyoruz' diye. Şükür dünya rekorunu kırabilmek de bize nasip oldu.

HEDEFİ OLİMPİYAT

Son hakkımda bacağımdaki acıyı o anda ilmek ilmek çok fazla yaşadım ama çok şükür dişimi sıkıp yapmak nasip oldu. Rekor ve dünya şampiyonluğu bu süreci çok anlamlı kıldı, hedefe çok iyi odaklanmıştık, gerçekten çok istiyordum, elimden gelen her şeyi yaptım. Yarışma esnasında da tecrübesiz değildim, heyecan yapmadım, sakin kaldım, kimseyle ilgilenmedim, tek hedefim rekor ve şampiyonluktu.

Muhammed Furkan Özbek dünya şampiyonu

Bu dünya şampiyonasında ilk defa yeni sıkletler vardı ve ben tabiri caizse ezici bir üstünlükle şampiyon oldum. İkinci olan Kuzey Koreli rakibime 9 kilo fark attım zaten büyükler dünya şampiyonasında şampiyon olabiliyorsanız, üstüne rekor kırabiliyorsanız bu zaten olimpiyatta ilk 3'ün içinde yer alabileceğinizin en büyük işaretlerinden birisi, biz bu işareti gördük. Umarım bu ışığın peşinde giderek bu sefer tecrübelerimi de kullanarak olimpiyatta şampiyon olmayı gerçekten istiyorum çünkü bunu 2024'te gördüm çok minik bir farkla kaçırdım."