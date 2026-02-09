2 Lig'in lideri 1-1 biten maçı mahkemeye taşıdı

TFF'in lideri Batman Petrolspor mahkemeye gitti. Batman Barosu, Batman Petrolspor’un Adana 01 FK ile oynadığı karşılaşma öncesi, sırası ve sonrasında yaşandığı iddia edilen olaylarla ilgili suç duyurusunda bulundu. TFF 2. Lig'in 24. haftasında Adana Ali Hoşfikirler sahasında oynana mücadele 1-1 sona ermişti.

MALA ZARAR, HAKARET VE KÖTÜ MUAMELE

Baro tarafından yapılan açıklamada; kulüp ve taraftarlara yönelik hakaret, mala zarar verme ve kötü muamele fiillerinin gerçekleştiği öne sürüldü. Bu eylemleri gerçekleştirdiği iddia edilen kişiler ile görevlerini ihmal ettikleri ileri sürülen kolluk görevlileri hakkında yasal sürecin başlatıldığı belirtildi.

Suç duyurusunun Batman Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Sabri Nuhat Özdemir ile baro üyeleri Av. Seyfettin Taş ve Av. Burhan Gözün tarafından yapıldığı açıklandı.

6222 SAYILI KANUNA GÖNDERME

Başvuruda, şüphelilerin 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun’a muhalefet başta olmak üzere mala zarar verme, yaralama ve görevi kötüye kullanma suçlarından cezalandırılmaları talep edildi.