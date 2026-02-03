2. Lig takımı bahis oynayan teknik direktörle 1.5 yıllık sözleşme imzaladı

2. Lig ekibi Mardin 1969 Spor Kulübü Başkanı Rıdvan Aşar, bahis soruşturması nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 3 ay hak mahrumiyeti cezasına çarptırılan teknik direktör Ahmet Cingöz ile bu sezonun kalan bölümünde ve gelecek sezon da birlikte devam etme kararı aldıklarını duyurdu. Cingöz ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandı.

2. Lig'de yer alan Mardin 1969 Spor Kulübü’nde başkan Rıdvan Aşar, Asbaşkan Veysi Duyan, Başkan Yardımcısı Polat Kasap ve Genel Sekreter Şirvan Erdem, düzenlenen basın toplantısında gazetecilerle bir araya gelerek kulübün mevcut durumu, mali yapısı, hedefleri ve geleceğe yönelik projeleri hakkında açıklamalarda bulundu.

2 YILLIK 2. LİG PROJESİ

Mardin Spor’un 13 yıl aradan sonra 2. Lig’e yükselmesinin büyük bir başarı olduğunu dile getiren Başkan Aşar, kulüp için 2 yıllık bir 2. Lig projesi hazırladıklarını açıkladı. Sezon başında ve devre arasında yapılan transferlerin tamamının bilinçli şekilde gerçekleştirildiğini belirten Aşar, “Hedefimize ulaşacağımıza olan inancımız tam” dedi.
Kulübün altyapı çalışmalarına da değinen Aşar, altyapıda 104 lisanslı sporcu bulunduğunu, Bölgesel Akademi Ligi’nde 3 yaş kategorisinde mücadele ettiklerini söyledi. Önümüzdeki sezon itibarıyla akademi liglerinde tüm yaş gruplarıyla yer almayı hedeflediklerini kaydetti. Zınnar Bağları’nda yapımı süren tesislerle ilgili bilgi veren Aşar, Mardin Valisi Tuncay Akkoyun’un destekleriyle kulübe bir doğal çim saha kazandırıldığını, şu an antrenmanların burada yapılabildiğini söyledi. Hava koşullarının elvermesiyle birlikte ikinci bir çim saha ve tesis binasının da inşa edileceğini belirten Aşar, gençler için sosyal bir yapılanma planlandığını ifade etti. Ayrıca, futbolcuların konakladığı tesislerin şeffaf bir ihale süreciyle kulübe devredildiğini açıkladı.

BAHİS OYNAYAN HOCAYLA YOLA DEVAM KARARI

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nca (PFDK) bahis soruşturması kapsamında Mardin 1969 Spor Teknik Direktörü Ahmet Cingöz’e 3 ay hak mahrumiyeti cezasının verilmesine değinen Aşar, yaşanan tüm zorluklara rağmen takımı şampiyonluk potasında tutan teknik direktörle önümüzdeki sezon için yeniden sözleşme imzalandığını belirtti.
Aşar, sözlerini şöyle sürdürdü:
''Ahmet hocamız ve teknik ekip, onlar da bahis soruşturmasında ceza aldılar. Teknik heyet, yardımcılarında değişikliğe gitti. Ahmet Hoca, 3 tane yeni yardımcıyla anlaştı. Ahmet hocamızla bu yola devam kararı aldık. Bize olan samimiyeti, Mardin’e olan sevdasından dolayı yanımızda durdu. Bütün sıkıntıları, hepsini beraber yaşadık. Onun için 3 ay ceza almasına rağmen onunla devam kararı aldık ve hatta önümüzdeki sene için de anlaştık. 1,5 yıllık sözleşme imzaladık. Önümüzdeki sene de Ahmet Hoca ile devam edeceğiz. Camiamıza hayırlı olsun'' ifadelerini kullandı.

Kaynak:DHA

