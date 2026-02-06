2. Lig ekibi şampiyonluğa giden rakibinin 10 numarasını aldı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta Play-Off mücadelesi veren Menemen Futbol Kulübü, ara transfer döneminin son gününde kadrosuna genç bir isim kattı. Sarı - Lacivertli ekip, 21 yaşındaki santrafor Arda Çolak’ı sezon sonuna kadar kiralık olarak renklerine bağladı.

KİRALAMA IĞDIR'DAN

Bonservisi 1’inci Lig temsilcisi Iğdır FK’da bulunan Çolak, son olarak Kahramanmaraş İstiklalspor forması giymişti. Menemen FK, resmi açıklamasında 10 numara giyen genç oyuncuya “Hoş geldin” mesajı yayımlayarak, yeni transferin kulübe başarılar getirmesini diledi.

18 MAÇA ÇIKIP 1 GOL ATTI

Bu sezon Kahramanmaraş İstiklalspor’da 18 resmi maçta görev yapan Arda Çolak, 1 gol kaydetti. Genç forvet, Menemen FK’da Play-Off yolunda hücum hattına alternatif ve enerji katması beklenen isimlerden biri olacak.

TFF 2. LİG'DE RAKİPLER

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Kahramanmaraş İstiklalspor 45 puanla 3. sırada yer alıyor. TFF 1. Lig mücadelesi veren Menemen FK ise play off hattında. Ege temsilcisi de 39 puanla 7. sırada.