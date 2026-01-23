2. Lig ekibi Bursaspor maçına çıkmaya karar verdi: Küme düşmekten kurtuldu

Menemen FK deplasmanına maddi imkansızlıklar nedeniyle gidemeyen Yeni Mersin İdmanyurdu'nun Bursaspor maçına çıkacağı öğrenildi. Kulüp böylece küme düşme tehlikesinden de kurtuldu.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’un 20. haftasında Bursaspor sahasında Yeni Mersin İdmanyurdu ile karşı karşıya gelecek. 24 Ocak Cumartesi günü 17.00’de oynanacak mücadele öncesi Yeni Mersin İdmanyurdu’nun kararı belli oldu.

BURSA DEPLASMANINA GİDECEKLER

Ligin 18. haftasında oynanması planlanan Menemen FK deplasmanına maddi yetersizlikler nedeniyle gitmeyen Yeni Mersin İdmanyurdu’nun Bursa’da oynanacak maçta yerini alacağını öğrenildi.

2 MAÇA ÇIKMAYAN KÜME DÜŞÜYOR

TFF kuralları gereğince bir takım, aynı sezon içerisinde 2 maça çıkmadığı zaman küme düşürülüyor. Yeni Mersin İdmanyurdu, deplasmana giderek küme düşme tehlikesinden kurtulacak.

Fenerbahçe maçına gelecek paraları kalmadı: Oyuncular bir bir kulüpten ayrıldıFenerbahçe maçına gelecek paraları kalmadı: Oyuncular bir bir kulüpten ayrıldı

PUAN DURUMU

İlk 19 haftada 41 puan toplayan Bursaspor, 2. sırada yer alıyor. 12 puandaki Yeni Mersin İdmanyurdu ise 16. sırada bulunuyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

