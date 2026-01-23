2. Lig ekibi Bursaspor maçına çıkmaya karar verdi: Küme düşmekten kurtuldu
TFF 2. Lig Kırmızı Grup’un 20. haftasında Bursaspor sahasında Yeni Mersin İdmanyurdu ile karşı karşıya gelecek. 24 Ocak Cumartesi günü 17.00’de oynanacak mücadele öncesi Yeni Mersin İdmanyurdu’nun kararı belli oldu.
BURSA DEPLASMANINA GİDECEKLER
Ligin 18. haftasında oynanması planlanan Menemen FK deplasmanına maddi yetersizlikler nedeniyle gitmeyen Yeni Mersin İdmanyurdu’nun Bursa’da oynanacak maçta yerini alacağını öğrenildi.
2 MAÇA ÇIKMAYAN KÜME DÜŞÜYOR
TFF kuralları gereğince bir takım, aynı sezon içerisinde 2 maça çıkmadığı zaman küme düşürülüyor. Yeni Mersin İdmanyurdu, deplasmana giderek küme düşme tehlikesinden kurtulacak.
PUAN DURUMU
İlk 19 haftada 41 puan toplayan Bursaspor, 2. sırada yer alıyor. 12 puandaki Yeni Mersin İdmanyurdu ise 16. sırada bulunuyor.