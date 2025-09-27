19 yaşında Konyaspor'a imzayı attı

Tümosan Konyaspor, altyapısından yetişen 19 yaşındaki orta saha oyuncusu İsmail Esat Buğa ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzalayarak genç yeteneğine resmi olarak A takım kapısını açtı. İmza töreni, kulübün simgesel noktalarından biri olan Konyaspor Müzesi’nde gerçekleşti.

Törende Tustafa Damkacı (Akademiden Sorumlu Asbaşkan), Fikret Serkan Yapalı (Yönetim Kurulu Üyesi) yer aldı. İki yönetici de genç oyuncunun gelişim sürecine duydukları güveni vurguladı.

Kayseri'de Dragon hareketliliği

Esat Buğa’nın performansı:

Sezon / Lig / Maç sayısı / Gol sayısı

2024–2025 U19 Süper Lig / 32 / 8

2025–2026 (devam) U19 PAF Ligi / — / 5

A takım hazırlık kampında da yer alan Esat, 30 numaralı formayı giyecek. Teknik heyet, genç oyuncunun fiziksel ve taktiksel gelişimini yakından takip ediyor.

Genç oyuncunun imzası, Konyaspor’un altyapıya verdiği önemin ve genç oyunculara yatırım yapma stratejisinin bir göstergesi olarak dikkat çekti.