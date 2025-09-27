19 Mayıs Stadı bilmecesi

Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü Dereci, Samsun 19 Mayıs Stadı zeminiyle alakalı eleştiriler üzerine açıklamada bulundu.

Samsun 19 Mayıs Stadyumu’nun zemininin Süper Lig maçlarında futbola elverişsiz olduğu yönünde yapılan eleştirilerin ardından değerlendirmelerde bulunan Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, “2025-2026 futbol dönemi öncesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından görevlendirilen ziraat mühendisleri tarafından zemin incelenerek bir dönem daha futbol oynamaya elverişli olarak karar alınmıştı” dedi.

ELEŞTİRİLERİN ARDI ARKASI KESİLMEDİ

2025-2026 futbol sezonunda Süper Lig, Türkiye Kupası ve UEFA Konferans Ligi olmak üzere 3 kulvarda mücadele eden Samsunspor, hedefleri yönünde ilerlemeye devam ediyor. İç sahadaki maçlarını Samsun 19 Mayıs Stadyumu’nda oynayan kırmızı-beyazlı ekip, bu maçlarda karşılaştığı rakiplerin teknik direktörleri ve birçok futbolsever tarafından stadyumun zemininin futbola elverişsiz olduğu yönünde eleştiriler aldı.

TFF 1. Lig'de 45 liralık maçTFF 1. Lig'de 45 liralık maç

Konu ile alakalı açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, “Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından sezon öncesi gönderilen uzman ekip, stadın çimleri için 1 sezon daha oynanabilir karalı aldı. Belirlenen sürenin tamamlanmasının ardından, zeminin son durumunun yeniden gözden geçirilmesi için Spor Bakanlığı tarafından tekrar uzmanlar görevlendirilerek ilgili kararlar alınacaktır. Bizlerde konu hakkında takipte kalacağız” diye konuştu.

STAT BİLMECESİ

Yaşananlar sonrası stat konusundaki belirsizlik üzerine, çimlerin durumu hakkında yakın takipte olduklarını belirten Feyzullah Dereci, “2025-2026 futbol sezonu başlamadan önce Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından görevlendirilen ziraat mühendisleri Samsun 19 Mayıs Stadyumu’nun zemininde detaylı bir inceleme yaptı.

samsun-genclik-ve-spor-il-muduru-dereci-935113-277706.jpg
Feyzullah Dereci'den stat açıklaması

Yapılan teknik değerlendirmenin ardından çimin mevcut koşullarda bir sezon daha futbol karşılaşmalarına elverişli olduğu yönünde karar verildi. Belirlenen sürenin tamamlanmasının ardından, zeminin son durumunun yeniden gözden geçirilmesi için Spor Bakanlığı tarafından tekrar uzmanlar görevlendirilerek ilgili kararlar alınacaktır. Bizlerde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak, bu süreçte konu hakkında yakın takipte olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

