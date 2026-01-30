14 bin kişilik stat sözü tutulmadı: TFF 1. Lig ekibi isyanda

Boluspor taraftarı, AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner'in yapmış olduğu 14 bin kişilik stat sözünü hatırlattı ve sözün tutulmamasına isyan etti. Taraftarlar Iğdır FK'yı örnek göstererek ''Iğdır’a var da Bolu’ya yok mu?'' sorusunu sordu.

1. Lig'de mücadele eden Iğdır FK'nın iç saha maçlarına ev sahipliği yaptığı Iğdır Şehir Stadyumu, yapılan kapsamlı yenileme çalışmaları ile adeta sil baştan yapılıyor.
Modern futbolun ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde yenilenmesi planlanan statta yoğun bir çalışma süreci devam ederken, yaşanan bu gelişme sonrası Bolu spor kamuoyunun gözleri yeniden Bolu Atatürk Stadyumu’na çevrildi.

14 BİN KİŞİLİK STAT SÖZÜ TUTULMADI

AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner, daha önce Bolu'ya 14 bin kişilik stat yapılacağının sözünü vermişti.
1. Lig ekibi Boluspor'da taraftarlar, Güner'in sözünü yeniden hatırlattı ve verilen sözün tutulmamasına isyan ederek Iğdır'da atılan adımların Bolu'da da yapılmasını dile getirdi.
Taraftarlar, ''Iğdır’a var da Bolu’ya yok mu?'' sorusunu sormaya başladı.

IĞDIR ŞEHİR STADYUMU YENİLENİYOR

Iğdır’da sürdürülen modernizasyon çalışmaları kapsamında statta kapsamlı bir dönüşüm gerçekleştiriliyor. Tribün yerleşiminden saha zeminine, aydınlatma altyapısından soyunma odaları ve güvenlik bölümlerine kadar birçok alanda iyileştirmeler yapılıyor. Taraftar deneyiminin merkeze alındığı projede oturma düzeni baştan aşağı yenilenirken, teknik donanım profesyonel lig kriterlerine uygun seviyeye taşınıyor. Kulüp yönetimi ise stadın yalnızca müsabakaların oynandığı bir tesis değil, şehrin futbol kimliğini yansıtan önemli bir merkez olduğunun altını çiziyor.

BOLU ATATÜRK STADYUMU DEĞİŞMEDİ

Bolu Atatürk Stadyumu, deprem yönetmeliği gerekçesiyle 16 Şubat 2025'te kapatılmış, yeni sezonun 5. haftasında sınırlı olarak yeniden açılmıştı.
Aradan geçen 4 ayda yenileme adına herhangi bir adım atılmaması, taraftarların tepkisine neden oldu.
Taraftarlar sadece kale arkası tribününde yerini alabilirken, maraton ve kapalı tribünler kullanıma kapalı durumda.
Boluspor taraftarı stat için yeni adımların atılmasını bekliyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

