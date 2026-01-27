13 yıldır yatağa mahkumdu: Schumacher'den müjdeli haber geldi!

İngiliz basınında (Daily Mail) yer alan iddialara göre Schumacher, uzun süren yoğun fizyoterapi ve rehabilitasyon süreci sonunda artık oturabiliyor. Her ne kadar yürüyemese de sürekli yatakta kalma zorunluluğunun ortadan kalktığı belirtiliyor. Efsane pilotun, özel sağlık personeli eşliğinde tekerlekli sandalye ile malikane içinde ve bahçesinde gezdirilebildiği aktarılıyor.

MAYORKA VE CENEVRE GÖLÜ KIYISINDA İYİLEŞME SÜRECİ

Tedavi süreci, ailesinin mahremiyeti korumak adına satın aldığı İspanya'nın Mayorka bölgesindeki ve İsviçre'deki Cenevre Gölü kıyısında bulunan malikanelerde sürüyor. Eşi Corinna Schumacher’in desteğiyle tekerlekli sandalyesine binen efsane ismin, özellikle göl kenarında vakit geçirdiği belirtiliyor. Aileye, 24 saat boyunca uzman bir hemşire ve terapist ekibi eşlik ediyor.

"ÇEVRESİNDE OLUP BİTENLERİ KISMEN ANLIYOR"

Ailenin yakın çevresinden sızan bilgilere göre Schumacher, kendisini ifade edemese de çevresinde gelişen olayların bir kısmını fark edebiliyor. Uzmanlar, efsane pilotun "Locked-in" (Kilitlenme) sendromundan muzdarip olmadığını, çevresini kısıtlı da olsa idrak edebildiğini ancak her detayı tam olarak kavrayamadığını ifade ediyor.

SIKI GÜVENLİK VE GİZLİLİK DEVAM EDİYOR

Schumacher ailesi, efsane ismin hasta halinin basına sızmaması için olağanüstü bir güvenlik önlemi uyguluyor. Daha önce evin içinden gizlice görüntü almaya çalışan eski çalışanların ağır cezalar aldığı biliniyor.