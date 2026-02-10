13 yılda 19 kupa kazandırdı teşekkür edip görevine son verdiler

Chelsea'de görev yaptığı 13 yılda kazanılan 19 kupada büyük pay sahibi olan Paul Green'in görevine son verildi. Açıklamada Green'a teşekkür edildi ve başarılar dilendi.

İngiliz kulübü Chelsea'de 13 yıldır kadın futbol takımını yöneten Paul Green'in görevine son verildi. Chelsea bu dönemde 19 kupa kazandığı için karar şaşkınlıkla karşılandı.
İngiliz takımının Green döneminde 6'sı lig şampiyonluğu olmak üzere 19 kupa kazandığı belirtildi.

TEŞEKKÜR EDEREK GÖNDERDİLER

Chelsea'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Chelsea'nin yeni teknik direktörü belli oldu: Acun Ilıcalı detayıChelsea'nin yeni teknik direktörü belli oldu: Acun Ilıcalı detayı

"Chelsea Kadın Takımı, Paul Green'in Kadın Futbolu Direktörü görevinden ayrıldığını doğrulayabilir.
Paul, 2013 yılında Chelsea Kadın Takımı'nın oluşum aşamasında kulübe katılmış ve 13 yıl boyunca kulüpte görev yapmıştır. Bu süre zarfında, kadın futbol programının gelişimi ve büyümesinde önemli bir rol oynadı, sağlam temellerin atılmasına ve Chelsea Kadın Futbol Takımı'nın ulusal ve Avrupa futbolunda önde gelen takımlardan biri haline gelmesine katkıda bulundu.
Onun bağlılığı, deneyimi ve profesyonelliği kulüp genelinde takdir edildi ve çalışmaları, Chelsea Kadın Futbol Takımı'nın 19 kupa kazandığı uzun süreli başarı ve ilerleme dönemine destek oldu.
Kulüp, Paul'e on yılı aşkın süredir gösterdiği özveri ve hizmetleri için teşekkür eder ve gelecekte başarılar diler."

