112 yıllık kulübün başına gelmeyen kalmadı: Küme düşürülmesi gündemde

Yayınlanma:
Geçen hafta borcundan dolayı 6 puanı silinen İzmir'in 112 yıllık köklü kulübü Altay'ı kritik bir hafta bekliyor. Altay, davalık olduğu 3 eski yabancı futbolcusuyla anlaşamaması durumunda 18 puana kadar puan silme cezası ya da küme düşürülme cezası alabilir!

3. Lig 4. Grup'ta geçen hafta eski Polonyalı kalecisi Adam Stachowiak'a olan 600 bin Euro borcu nedeniyle 6 puanı silinen Altay, bu hafta FIFA'da davalık olduğu 3 eski yabancı oyuncusuyla anlaşamazsa, puan silme cezalarının yanı sıra küme düşürülme cezasıyla karşı karşıya kalabilir.

SON KARAR FIFA'DA

Grupta geçen hafta 21 olan puanı 15'e düşürülünce düşme hattına gerileyen siyah-beyazlılarda yönetim eski Brezilyalı futbolcu William De Amorim ile el sıkışmazsa Altay'a küme düşürülme cezası verilmesi gündeme gelecek.
Amorim'in açtığı davada alacağının ödenmesi için, ‘Küme düşürme’ talebinde bulunduğu ancak oyuncuyla anlaşma sağlanamasa da son kararı FIFA'nın vereceği ifade edildi.
FIFA'nın bu talebi reddedip kulübe sadece puan silme cezası verme hakkının bulunduğu dile getirildi.

18 PUAN SİLME CEZASI YA KÜME DÜŞÜRÜLME!

İzmir temsilcisi yine hafta sonuna kadar Hollandalı Leandro Kappel ve Fildişi Sahilli Serge Aka ile uzlaşamazsa 6'şar puandan eksi 12 puan silme cezası alacak.
Altay'a yaklaşık 2 milyon Euro borçlu olduğu üç futbolcudan 18 puan silme ya da küme düşürülme cezası gelebilir.

Kaynak:DHA

