112 yıllık köklü kulüp yardım bekliyor

Bir milyar TL'ye yakın borç yüküyle 3. Lig'de mücadele eden siyah-beyazlı kulübe 3 aylık görev süreçlerinde FIFA'dan ağır yaptırımları olan 7 dava dosyası geldiğini belirten Altay Başkanı Sinan Kanlı, tüm Türkiye'ye destek çağrısında bulundu.

''HER KATKI KULÜBÜMÜZE CAN SUYU OLACAKTIR''

Başkan Kanlı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "T.C. İzmir Valiliği özel izni ve denetiminde açılan yardım hesabına, miktar gözetmeksizin yapacağın her katkı kulübümüze can suyu olacaktır" dedi.

Altay Kulübü Başkanı Sinan Kanlı açıklama yaptı

"FIFA dosyaları kulübümüzün etrafını sarmaya şiddetle devam ediyor" ifadelerine yer veren Altay Başkanı Sinan Kanlı, "Yıllardır var olan dosyalar her sezon ortalama 2 başvuru ile kapanırken, bizim yönetime gelişimizin üzerinden sadece 3 ay geçmiş olmasına rağmen bu sezon başvuru sayısı bir anda 7'ye yükselmiştir. Bizler Büyük Altay'ı ayağa kaldırmaya çalışırken, bu ağır yaptırımlar talep eden dosyalar hareket kabiliyetimizi ortadan kaldırıyor. Büyük Altay'ı tekrar ayağa kaldırma çabamızı sonuçsuz bırakıyor" şeklinde konuştu.

'KOCA ÇINAR YORGUN DÜŞTÜ'

Altay Spor Kulübü'nün tarihi boyunca A Milli Takım başta olmak üzere tüm milli takımlara sporcu ve teknik adam yetiştiren bir kulüp olduğunu vurgulayan Sinan Kanlı şöyle devam etti: