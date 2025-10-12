111 yıllık Türk kulübü darmadağın oldu

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta evinde Söke 1970 SK ile karşılaşan Altay sahadan 4-1'lik skorla mağlup oldu.

Mali ve sportif anlamda zor günler geçiren İzmir ekibi üst üste 2 sezondur küme düşerken, bu sezon da 6 maç sonunda 4 mağlubiyet ve 2 beraberlikle 2 puanda kaldı.

YUSUF ŞİMŞEK DE ÇARE OLAMADI

Söke 1970 karşısında Altay'ın başındaki 3'üncü maçına çıkana teknik direktör Yusuf Şimşek kötü gidişatı engelleyemedi. Tecrübeli teknik adam önderliğinde siyah-beyazlı ekip 2 yenilgi, 1 beraberlik aldı. Ramazan Kurşunlu'nun yerine göreve getirilen Yusuf Şimşek, oyuncularının yaptığı hatalar nedeniyle saha kenarında sinirlerine hakim olamadı. Altaylı taraftarlar da maçın son bölümünde, "Söylesene Yusuf hoca takım niye oynamıyor?" şeklinde tezahürat yaparak tepkilerini dile getirdi. Altay önümüzdeki hafta Tire 2021 FK'ya konuk olacak.

OPERASYON SİNYALİ

Altay'da Başkan Sinan Kanlı da takımdaki kötü gidişin sürmesi nedeniyle operasyon sinyali verdi. Kanlı sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Bulunduğumuz noktadan kesinlikle memnun değilim, kabul edilemez. Her anlamda kapsamlı değerlendirme yapmaya başladım" ifadelerini kullandı.