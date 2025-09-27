11 yıl forma giydiği takımı bırakıp amatöre gitti

Yayınlanma:
Zonguldakspor'un efsanesi Hüseyin Yılmaz, Çaycumaspor'a transfer oldu.

Zonguldak futbolunun tanınan isimlerinden Hüseyin Yılmaz, kariyerinde yeni bir sayfa açtı. 11 farklı sezonda Zonguldakspor forması giyen ve 2 şampiyonluk yaşayan tecrübeli orta saha oyuncusu, 2025–2026 sezonu öncesi Bölgesel Amatör Lig temsilcisi Çaycumaspor ile anlaşma sağladı.

TFF 1. Lig'de 45 liralık maçTFF 1. Lig'de 45 liralık maç

32 yaşındaki Zonguldaklı futbolcu, bugün Çaycumaspor kulüp tesislerinde düzenlenen törenle resmi sözleşmeye imza attı. Kulüp yetkilileri, Hüseyin Yılmaz’ın tecrübesiyle takıma önemli katkılar sağlayacağına inandıklarını belirtti.

TARAFTARIN SEVDİĞİ İSİMDİ

Zonguldakspor’da uzun yıllar forma giyen ve taraftarın sevgilisi haline gelen Hüseyin Yılmaz’ın Çaycumaspor’a transferi dikkat çekti. Yılmaz’ın liderliği ve saha içi deneyimi, Çaycumaspor'un transfer kararında etkili oldu.

YENİ SEZONDA BÜYÜK HEDEFLER

Çaycumaspor, Bölgesel Amatör Lig’de Zonguldak’ı temsil edecek olmanın sorumluluğuyla kadrosunu güçlendirirken, Hüseyin Yılmaz transferiyle hem saha içi kaliteyi hem de taraftar desteğini artırmayı hedfliyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

