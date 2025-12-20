Zeydan Karalar'ın tutuklu kalmasına gerekçe gösterilen hususlar dosyada yok! Avukatları mahkemeden istedi

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, sosyal medya hesabından, mahkemenin 9 Aralık 2025 tarihli aylık tutukluluk incelemesine yönelik kararı ile avukatının talep dilekçesini paylaştı.

Zeydan Karalar için tahliye başvurusu

"TUTUKLULUĞUN DEVAMI" KARARI

Mahkeme, Zeydan Karalar dahil 34 kişi hakkında verdiği "tutukluluğun devamı" yönündeki kararında, "...suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, sanıkların suçu işlediklerine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunduğu (TAPE kayıtları. bilirkişi raporu. MASAK raporu, HTS kayıtları) öngörülen ceza miktarına göre tutuklama tedbirinin ölçülü olduğu..." ifadeleri yer vermişti.

TAPE VE HTS KAYITLARI İLE BİLİRKİŞİ VE MASAK RAPORLARI İSTENDİ

Karalar'ın avukatları, mahkemeye talep dilekçesi sundu. Dilekçede, mahkemenin tutukluluğun devamı yönündeki kararının gerekçesinde ifade ettiği, "TAPE kayıtları. bilirkişi raporu. MASAK raporu, HTS kayıtlarını" talep edildi.

Dilekçede, "Sayın mahkemece 9.12.2025 tarihinde duruşmasız ve dosya üzerinden gerçekleştirilen tutukluluk incelemesi neticesinde, 'sanıkların suçu işlediklerine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunduğu (TAPE kayıtları, bilirkişi raporu, MASAK raporu, HTS kayıtları)' gerekçesi ile müvekkilin de dahil olduğu 34 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmiştir" denildi.

UYAP ve fiziki dosyalarda yaptıkları incelemelerde Karalar hakkında herhangi bir TAPE kaydı, bilirkişi raporu ya da MASAK raporu tespit edemediklerini belirten avukatlar, dilekçelerinin devamında şunları söyledi:

"Tarafımızca UYAP sistemi ve fiziki dosyalar üzerinde yapılan incelemelerde; müvekkil Zeydan Karalar'ın yargılandığı dosyaya ilişkin (iddianame 61. olay) herhangi bir TAPE kaydı, bilirkişi raporu ya da MASAK raporu tespit edilemediği gibi doğrudan müvekkil ile ilgili ve/veya müvekkile ait aleyhe bir HTS kaydına da rastlanılmamıştır.

Bu kapsamda, 09.12.2025 tarihli tutukluluk incelemesinde müvekkilin kuvvetli suç şüphesini gösteren som ut delil olarak gösterildiğine göre dosyada da mevcut olması gereken; müvekkil hakkındaki TAPE kaydı, bilirkişi raporu, MASAK raporu ile doğrudan müvekkil ile ilgili ve müvekkil aleyhine HTS kayıtlarının birer örneğinin tarafımızla paylaşılmasını saygılarımızla arz ve talep ederiz."

"MAHKEMEDEN HENÜZ YANIT ALAMADIK"

Mahkeme'nin kendisi dahil 34 kişi hakkındaki 'tutukluluğun devamı' yönündeki kararı ile avukatlarının talep dilekçesini paylaşan Karalar, şunları söyledi: