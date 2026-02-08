Zeydan Karalar'dan İmamoğlu'na teşekkür

Aziz İhsan Aktaş davası kapsamında 112 gün cezaevinde kalan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar; tutuklu bulunan Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na, kendisine yönelik destek ifadeleri nedeniyle teşekkür etti.

"ÖZGÜR GÜNLERDE GÖRÜŞMEK DİLEĞİYLE…"

İmamoğlu ile Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde 7 ay geçirdiklerini belirten CHP'li Zeydan Karalar, mesajında 'tutuksuz yargılama' vurgusu yaptı.

CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar sosyal medya hesabından şunları yazdı:

"Sevgili Ekrem Başkanım; Tahliyeme dair gönderdiğin içten, anlamlı not için yürekten teşekkür ediyorum. Silivri’de aynı duvarların arasında 7 ay geçirdik. Sizler oradayken yaşadığımız sevinç buruk. Öteden beri hepimizin savunduğu gibi; tutuksuz yargılanma esastır. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle…"

CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın X paylaşımı (8 Şubat 2026)

İMAMOĞLU'NUN 'GEÇMİŞ OLSUN' MESAJI

8 Temmuz 2025 tarihinde cezaevine giren ve 5 Şubat 2026'da tahliye olan Zeydan Karalar'a gönderdiği notta Ekrem İmamoğlu, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Benim canım başkanım, Adana gibi başkan, Zeydan Karlar'ın tahliyesi hepimizi çok mutlu etti. Haksızlık ve hukuksuzluklar döneminde güzel bir teselli oldu. Tutuksuz yargılama haktır. Geçmiş olsun Adana, geçmiş olsun Zeydan Başkanım. Ekrem İmamoğlu Silivri"