Zeydan Karalar'dan İmamoğlu'na teşekkür

Yayınlanma:
Aylar süren cezaevi sürecinin ardından tahliye olan CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, tutuklu belediye başkanı Ekrem İmamoğlu'na teşekkür etti.

Aziz İhsan Aktaş davası kapsamında 112 gün cezaevinde kalan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar; tutuklu bulunan Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na, kendisine yönelik destek ifadeleri nedeniyle teşekkür etti.

"ÖZGÜR GÜNLERDE GÖRÜŞMEK DİLEĞİYLE…"

İmamoğlu ile Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde 7 ay geçirdiklerini belirten CHP'li Zeydan Karalar, mesajında 'tutuksuz yargılama' vurgusu yaptı.

CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar sosyal medya hesabından şunları yazdı:

"Sevgili Ekrem Başkanım; Tahliyeme dair gönderdiğin içten, anlamlı not için yürekten teşekkür ediyorum. Silivri’de aynı duvarların arasında 7 ay geçirdik. Sizler oradayken yaşadığımız sevinç buruk. Öteden beri hepimizin savunduğu gibi; tutuksuz yargılanma esastır. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle…"

zeydan-karalar.jpg
CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın X paylaşımı (8 Şubat 2026)

Özel'den Adana çıkarması: Tahliye olan Zeydan Karalar için "Büyük Kucaklaşma" mitingiÖzel'den Adana çıkarması: Tahliye olan Zeydan Karalar için "Büyük Kucaklaşma" mitingi

İMAMOĞLU'NUN 'GEÇMİŞ OLSUN' MESAJI

8 Temmuz 2025 tarihinde cezaevine giren ve 5 Şubat 2026'da tahliye olan Zeydan Karalar'a gönderdiği notta Ekrem İmamoğlu, şu ifadeleri kullanmıştı:

  • "Benim canım başkanım, Adana gibi başkan, Zeydan Karlar'ın tahliyesi hepimizi çok mutlu etti. Haksızlık ve hukuksuzluklar döneminde güzel bir teselli oldu. Tutuksuz yargılama haktır. Geçmiş olsun Adana, geçmiş olsun Zeydan Başkanım. Ekrem İmamoğlu Silivri"
ekrem-imamoglu-karalara-mesaj.webp
Ekrem İmamoğlu'nun Silviri'deki Marmara Cezaevi'nden Zeydan Karalar'a gönderdiği 'Geçmiş olsun' mesajı

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

