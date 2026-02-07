CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Niğde’de yapılan mitingin ardından Zeydan Karalar’ın tahliyesi vesilesiyle Adana’da yapılacak “Büyük Kucaklaşma” mitingi için hareket ettiklerini açıkladı. Sosyal medya hesabından çağrı yapan Özel, Adanalılara seslendi:

“Tarihi Niğde eylemini bitirdik, Adana’ya gidiyoruz!

‘Adana gibi Başkan’ Zeydan Karalar’la ve Çukurova’nın yiğit insanlarıyla saat 17.00’de buluşuyoruz!”

Özel’in açıklamasına göre, saat 17.00’de yapılacak buluşmada Adanalılarla dayanışma mesajı verilecek.

ON BİNLER CHP ADANA İLK BAŞKANLIĞI ÖNÜNDE BULUŞACAK

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 212 gün süren tutukluluğunun ardından Aziz İhsan Aktaş davasının yedinci duruşmasında ara kararla tahliye edildi. Karalar, ilk uçakla Adana’ya döndü.

CHP, Karalar’ın tahliyesinin ardından 7 Şubat Cumartesi günü Adana’da “Büyük Kucaklaşma” adıyla miting düzenliyor. Buluşma, saat 17.00’de CHP Adana İl Başkanlığı önünde gerçekleşecek.

8 Temmuz 2025’te Karalar’ın tutuklanmasının ardından “Karalar’a özgürlük” talebiyle miting yapılan Uğur Mumcu Meydanı, bu kez “Büyük Kucaklaşma”ya ev sahipliği yapacak. Mitingde Karalar ve Özgür Özel birlikte halkın karşısına çıkacak.

