Özel'den Adana çıkarması: Tahliye olan Zeydan Karalar için "Büyük Kucaklaşma" mitingi

Özel'den Adana çıkarması: Tahliye olan Zeydan Karalar için "Büyük Kucaklaşma" mitingi
Yayınlanma:
CHP Lideri Özgür Özel, Niğde’deki mitinginin ardından Adana’ya geçtiklerini duyurdu. Karalar, tahliyesinin ardından ilk kez mitingde halkla buluşacak.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Niğde’de yapılan mitingin ardından Zeydan Karalar’ın tahliyesi vesilesiyle Adana’da yapılacak “Büyük Kucaklaşma” mitingi için hareket ettiklerini açıkladı. Sosyal medya hesabından çağrı yapan Özel, Adanalılara seslendi:

“Tarihi Niğde eylemini bitirdik, Adana’ya gidiyoruz!
‘Adana gibi Başkan’ Zeydan Karalar’la ve Çukurova’nın yiğit insanlarıyla saat 17.00’de buluşuyoruz!”

Özel’in açıklamasına göre, saat 17.00’de yapılacak buluşmada Adanalılarla dayanışma mesajı verilecek.

ON BİNLER CHP ADANA İLK BAŞKANLIĞI ÖNÜNDE BULUŞACAK

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 212 gün süren tutukluluğunun ardından Aziz İhsan Aktaş davasının yedinci duruşmasında ara kararla tahliye edildi. Karalar, ilk uçakla Adana’ya döndü.

CHP, Karalar’ın tahliyesinin ardından 7 Şubat Cumartesi günü Adana’da “Büyük Kucaklaşma” adıyla miting düzenliyor. Buluşma, saat 17.00’de CHP Adana İl Başkanlığı önünde gerçekleşecek.

Zeydan Karalar'dan ilk hamle! Göreve iade başvurusu geliyorZeydan Karalar'dan ilk hamle! Göreve iade başvurusu geliyor

8 Temmuz 2025’te Karalar’ın tutuklanmasının ardından “Karalar’a özgürlük” talebiyle miting yapılan Uğur Mumcu Meydanı, bu kez “Büyük Kucaklaşma”ya ev sahipliği yapacak. Mitingde Karalar ve Özgür Özel birlikte halkın karşısına çıkacak.

Böbrek yetmezliğine neden oluyor: Sinsi sinsi ilerliyor
Böbrek yetmezliğine neden oluyor
Sinsi sinsi ilerliyor
“Tesla’yı yeneceğiz” dediler otoparkta çürüttüler
“Tesla’yı yeneceğiz” dediler otoparkta çürüttüler
Selin can aldığı İzmir için kritik uyarı! Meteoroloji saat verdi
Koca başkentte ne otomobil çalıştı ne motosiklet: Hepsi kontak kapattı
Hepsi kontak kapattı
Koca başkentte ne otomobil çalıştı ne motosiklet
Emlak vergileri 3 kat arttı: Tapuda işlemler kilitlendi
Emlak vergileri 3 kat arttı
Tapuda işlemler kilitlendi
Kışlık çorap muhabbeti: Emekliliğin tadı sıcacık ayaklarla çıkar
Ruslar ve Almanlar Antalya'ya akın etti
Ruslar ve Almanlar Antalya'ya akın etti
İstanbul'dan 9 saatte deprem bölgesine giden TIR şoförü konuştu: Kadranı peçeteyle kapattım
Dünyanın dev bankası gümüş beklentisini açıkladı
Dünyanın dev bankası gümüş beklentisini açıkladı
Herkes altına kitlendi, ne yapsa tutunamadı
Herkes altına kitlendi
Ne yapsa tutunamadı
Siyaset
CHP'den Milas’taki kamulaştırmaya karşı miting kararı
CHP'den Milas’taki kamulaştırmaya karşı miting kararı
Zeydan Karalar'dan ilk hamle! Göreve iade başvurusu geliyor
Zeydan Karalar'dan ilk hamle! Göreve iade başvurusu geliyor