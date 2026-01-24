Yeniden Refah Sözcüsü Kılıç: Belediye Başkanları tutuksuz yargılanmalı

Yeniden Refah Sözcüsü Kılıç: Belediye Başkanları tutuksuz yargılanmalı
Yayınlanma:
Yeniden Refah Partisi Sözcüsü Suat Kılıç, "Kayyım uygulamaları sonlandırılmalıdır. Belediye başkanları adli tedbirler alınarak tutuksuz yargılanmalıdır. Görevden uzaklaştırılan başkanların yerine belediye meclisi üyeleri arasından seçim yapılmalıdır. Milli irade genel seçimlerde var da yerel seçimlerde yok mu?" dedi.

Yeniden Refah Partisi Sözcüsü Suat Kılıç, belediye başkanlarının tutuklu yargılanma süreçlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Belediye başkanlarının adli tedbirlerle tutuksuz yargılanmaları gerektiğini savunan Kılıç, son yıllarda artan kayyum uygulamalarına da dikkat çekti.

Görevlerinden uzaklaştırılan başkanların yerine belediye meclisi üyeleri arasından seçim yapılması gerektiğini belirten Kılıç, "Kayyum uygulamaları sonlandırılmalıdır." dedi.

"MİLLİ İRADE YEREL SEÇİMLERDE YOK MU?"

Kılıç'ın açıklaması şu şekilde:

"Yargı Bağımsızlığı ilkesi; yargı kararlarına, hiç kimse günlük siyasi ihtiyaçlara ya da kafasına göre müdahale edemesin diye var. Yargı tam bağımsız olursa, papazı da sizden istemezler terör örgütünün elebaşını da. Yargı tam bağımsız olursa, dilediklerinizin tahliyesi için de baskı kuramazsınız, sevmediklerinizin tasfiyesi için de.

Yargı tam bağımsız olursa, nereye kayyım atanacağı, nereden kayyım kararının kaldırılacağı gibi işlere siyasiler bakmaz. Yargı tam bağımsız olursa, kararlar sürece göre değil yasaya göre alınır. Her olaya ayrı, her kişiye başka hukuk uygulanamaz. Hukukun genelliği, yargının bağımsızlığı göz ardı edilemez. Mevzubahis, Terörsüz Türkiye süreci de olsa, aslolan Anayasa’dır. Yeri gelmişken bir daha hatırlatalım:

Kayyım uygulamaları sonlandırılmalıdır. Belediye başkanları adli tedbirler alınarak tutuksuz yargılanmalıdır. Görevden uzaklaştırılan başkanların yerine belediye meclisi üyeleri arasından seçim yapılmalıdır. Milli irade genel seçimlerde var da yerel seçimlerde yok mu?"

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

