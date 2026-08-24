YENİ Parti’den siyasi kriz vurgusu: Türk parası 7 yılda yüzde 89,07 eridi

YENİ Parti Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, OECD’nin 35 ülkeyi kapsayan araştırmasına ilişkin yaptığı değerlendirmede, Türk parasının 2019’dan bu yana yüzde 89,07 oranında değer kaybettiğini belirtti. Suiçmez, ekonomik tablonun yanlış politikaların sonucu olduğunu söyleyerek, "Karşı karşıya olduğumuz ekonomik değil siyasi bir krizdir... Bu tablo, kısaca iktidarın yanlış politikalarının acı yansımalarıdır" dedi.

"BU SONUÇ HALKIN EMEĞİNİ, ALIN TERİNİ HİÇE SAYAN BİR ANLAYIŞIN ACI YANSIMALARIDIR"

Suiçmez, OECD’nin son araştırmasının Türk parasının son 7 yıldaki değer kaybını ortaya koyduğunu ifade etti. Araştırmanın 35 ülkeyi kapsadığını belirten Suiçmez, Türkiye’nin bu alanda en yüksek değer kaybının yaşandığı ülke olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Ekonomik İş birliği ve Kalkınma Örgütü’nün son araştırması, Türk Parası’nın son yedi yılda yaşadığı korkunç çöküşü gözler önüne sermiştir. Rapora göre, 2019 yılında 100 doların sahip olduğu alım gücü, bugün Türkiye'de 10,93 dolara kadar gerilemiştir. Yani vatandaşımızın parası, son yedi yılda yüzde 89,07 oranında erimiştir. Bu tablo, incelemeye tabi tutulan 35 ülke arasında Türkiye'yi zirveye, yani en kötü noktaya taşımıştır. Bu sonuç; yanlış ekonomi yönetiminin, çarpık kur politikalarının, halkın emeğini, alın terini hiçe sayan bir anlayışın kısaca iktidarın yanlış politikalarının acı yansımalarıdır."

“KARŞI KARŞIYA OLDUĞUMUZ EKONOMİK DEĞİL SİYASİ BİR KRİZDİR”

Suiçmez, açıklamasında ekonomik sorunların yanı sıra iktidarın demokratik güven ortamını ortadan kaldırdığını söyledi. Yargının siyaseti dizayn etmek amacıyla araçsallaştırıldığını belirten Suiçmez, "tek adamcı otokratik bir yönetimin" dayatıldığını ve basın özgürlüğünün yok edildiğini ifade ederek konuşmasına şu sözlerle devam etti:

"İktidarın ülkede demokratik güven ortamını yok etmesi, yargıyı araçsallaştırarak siyaseti dizayn etmesi, tek adamcı otokratik bir yönetimi dayatması, basın özgürlüğünü yok edip hapishaneleri muhalif isimlerle doldurması bu sonucu ortaya çıkartmıştır. Burada karşı karşıya olduğumuz ekonomik değil siyasi bir krizdir"

"MAAŞLAR HER AY DEĞER KAYBEDİYOR"

Trabzon’daki ekonomik sorunlara da değinen Suiçmez, fındık üreticisinin emeğinin karşılığını alamadığını, emeklilerin geçim sıkıntısı yaşadığını ve çalışanların maaşlarının her ay değer kaybettiğini belirtti.

"BİR ÜLKENİN PARASI BU DENLİ HIZLI ERİYORSA, ORADA BİR YÖNETİM KRİZİ VAR DEMEKTİR"

Suiçmez, ekonomik politikaların vatandaşın alım gücünü ve emeğini koruması gerektiğini ifade ederek sözlerini şöyle tamamladı:

"Bugün Trabzon'da fındık üreticisi emeğinin karşılığını alamıyor, emeklimiz açlık sınırının altında bir maaşla ‘torunumun yanına gidemiyorum’ diyerek isyan ediyor, çalışanımız her ay eridiğini bildiği bir maaşla geçinmeye çalışıyor. OECD'nin raporu, sahada gördüğümüz bu tabloyu resmi rakamlarla bir kez daha doğrulamaktadır. Bir ülkenin parası bu denli hızlı eriyorsa, orada bir yönetim krizi var demektir. Milletimizin alın terini, emeğini ve geleceğini koruyacak bir ekonomi politikasını hayata geçirmek artık ertelenemez bir zorunluluktur. Bu tablonun sorumluları iktidarda kaldıkları her gün bu erimeden bizzat sorumludur. Halkımızın cebindeki paranın değerini koruyacak, üreticisinin emeğini karşılıksız bırakmayacak, emeklisinin refah seviyesine yükseltecek bir ekonomi anlayışını hayata geçirmek için iktidar olma mücadelesini sürdüreceğiz." (ANKA)