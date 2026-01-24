Veli Ağbaba TBMM'yi karıştıran 'tabut'taki saklı gerçeği açıkladı! AKP'liler kriz çıkarmıştı

TBMM Genel Kurulu'nda en düşük emekli maaşının 20 bin liraya çıkarılmasını öngören kanun teklifinin görüşmeleri sırasında CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba kürsüye "Emeklinin ruhuna el-Fatiha" yazılı mezar taşı görseli ve içinde ölen emeklilerin fotoğraflarının bulunduğu tabut maketiyle çıkmış, AKP'li vekiller de Genel Kurul'da kriz çıkarmıştı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Ağbaba, şu ifadeleri kullandı:

"Meclis kürsüsüne çıkardığım mezar maketinin anlamı ne? Emekli olduktan sonra çalışmaya devam eden, iş cinayetine kurban giden emekliler var bu tabutun içinde. Ahmet amca var. Kim var? Mahmut amca var. Kim var? Fahrettin amcalar.

78 yaşında inşaatta çalışırken düşüp ölen amca var, dayı var. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ilk kez bir materyal, bir obje çıkmıyor.

Daha önce yazar kasa çıktı, tabut çıktı. Hatta bir AKP vekili tekerlek çıkardı. Bunlardan rahatsız olmadılar. Niye rahatsız oldular? Çünkü gerçekleri yüzlerine okuduk.

Emekliye nasıl baktıklarını bu objeyle tüm Türkiye'ye duyurduk. Rahatsız oldukları tabut değil, rahatsız oldukları yüzsüzlükleri, rahatsız oldukları emekliye reva gördükleri açlık, yoksulluk. Ondan rahatsız oldular.

Vekiller bu tabuta vampirler gibi saldırdılar. "