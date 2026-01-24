Veli Ağbaba TBMM'yi karıştıran 'tabut'taki saklı gerçeği açıkladı! AKP'liler kriz çıkarmıştı

Yayınlanma:
CHP’li Veli Ağbaba, TBMM’de kürsüye tabut maketiyle çıkmasının, AKP’lileri ‘emekli gerçeğini’ yüzlerine vurduğu için rahatsız ettiğini söyledi. Ağbaba, bu nedenle AKP’lilerin TBMM’de kriz çıkardığını ifade etti

TBMM Genel Kurulu'nda en düşük emekli maaşının 20 bin liraya çıkarılmasını öngören kanun teklifinin görüşmeleri sırasında CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba kürsüye "Emeklinin ruhuna el-Fatiha" yazılı mezar taşı görseli ve içinde ölen emeklilerin fotoğraflarının bulunduğu tabut maketiyle çıkmış, AKP'li vekiller de Genel Kurul'da kriz çıkarmıştı.

"VEKİLLER BU TABUTA VAMPİRLER GİBİ SALDIRDI"

Konuya ilişkin açıklama yapan Ağbaba, şu ifadeleri kullandı:

"Meclis kürsüsüne çıkardığım mezar maketinin anlamı ne? Emekli olduktan sonra çalışmaya devam eden, iş cinayetine kurban giden emekliler var bu tabutun içinde. Ahmet amca var. Kim var? Mahmut amca var. Kim var? Fahrettin amcalar.

78 yaşında inşaatta çalışırken düşüp ölen amca var, dayı var. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ilk kez bir materyal, bir obje çıkmıyor.

Daha önce yazar kasa çıktı, tabut çıktı. Hatta bir AKP vekili tekerlek çıkardı. Bunlardan rahatsız olmadılar. Niye rahatsız oldular? Çünkü gerçekleri yüzlerine okuduk.

Emekliye nasıl baktıklarını bu objeyle tüm Türkiye'ye duyurduk. Rahatsız oldukları tabut değil, rahatsız oldukları yüzsüzlükleri, rahatsız oldukları emekliye reva gördükleri açlık, yoksulluk. Ondan rahatsız oldular.

Vekiller bu tabuta vampirler gibi saldırdılar. "

Son Dakika | Meclis'te ortalık karıştı: CHP'nin emekli ücreti protestosuna AKP'den müdahaleSon Dakika | Meclis'te ortalık karıştı: CHP'nin emekli ücreti protestosuna AKP'den müdahale

AKP Grup Başkanvekili’nin Meclis’te materyal kullanımını yasaklama çağrısına da yanıt veren Ağbaba, sözlerini şöyle sürdürdü:

Mecliste materyal yasaklanmalıdır diyor AKP Grup Başkanvekili. Kardeşim, Meclis'in başkanının yönettiği oturumda o kürsüye Özgür Gelecek afişiyle çıktım ben. Ben tüm konuşmalarıma, tüm milletvekilleri şahittir ki, mutlaka bir objeyle, bir materyalle çıkarım.

Niye? Konuşmanın, verdiğim mesajın daha güçlü, daha anlaşılır olabilmesi için. Mezar taşı, burada ne yazıyor? Bundan neyinden rahatsız oldun? 20.000 lira emekli maaşı veriler, emeklinin ölüm tarihi 22 Ocak 2026. Emekliye tatil haram, emekli geçinemiyor. Emeklide, emekliye huzur yok. Ama emeklinin umudu var. Çünkü olacak ilk seçimde Cumhuriyet Halk Partisi, emekli dostu Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olacak."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Siyaset
