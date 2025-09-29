Validen dizilere tepki: Adana'yı karalayan hiçbir yapıma müsaade etmeyeceğim

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, kentin imajını değiştirmek için çabaladıklarını belirterek Adana'da çekilen bazı yapımlara tepki gösterdi. Köşger, "Adana'yı karalayan hiçbir yapıma müsaade etmeyeceğim" dedi.

İl Güvenlik, Asayiş Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı Adana Valiliği toplantı salonunda yapıldı.

Toplantıya İl Jandarma Komutanı Coşkun Sel, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Yılmaz Acar da katıldı. Toplantının ardından açıklamada bulunan Vali Köşger, kentte güvenliği en üst düzeyde sağlamak için gece gündüz demeden görev yaptıklarını belirterek, kolluk birimlerinin her türlü suç ve suçluya yönelik çok yönlü çalışmaları yürüttüğünü söyledi.

Adana'nın yoğun ve canlı yapısının sürdüğünü kaydeden Köşger, Uluslararası Tespih ve Doğal Taşlar Fuarı, Altın Koza Film Festivali'nin coşkuyla karşılandığını söyledi.

"ADANA'NIN HAK ETMEDİĞİ BİR İMAJI VAR"

Kentin imajıyla ilgilgi kötü bir algı oluştuğundan bahseden Köşger, buna dizilerin ve daha önce meydana gelen olayların neden olduğunu belirterek, "Bu imajı değiştirmek için çalışıyoruz. Geldiğim günden beri, Adana'nın hak etmediği bir imajı olduğunu söylüyorum. Adana insanların ürettiği, huzurla yaşadığı, misafirperverliğin ve sıcakkanlılığın olduğu, yoğun demografik yapısına rağmen birçok unsurun kardeşçe, bir arada yaşadığı nadir şehirlerden biridir. Burada diğer şehirlerden farklı, asayiş olayı bakımından dramatik bir rakam yok. Olmaması için de arkadaşlarımız olağanüstü gayret gösteriyorlar" diye konuştu.

Adana'da iş yerine silahlı saldırı: O anlar böyle görüntülendi!

"KENTİN İMAJINI BOZACAK YAPIMLARA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne de gerekli talimatı verdim Köşger, söz konusu dizilere izin vermeyeceklerini belirterek şunları söyledi:

"Bundan sonra Adana'da kentin imajını bozacak dizi, sinema filmi yapılmasına müsaade etmeyeceğiz. Adana'yı bir film platosu, doğal mekan olarak kullanıp, Adana'yı karalayan hiçbir yapıma müsaade etmeyeceğim. Bunu deklare ettim, talimatı da verdim. Hak etmediği bir şekilde bir şehrin, bu şekilde karalanmış olması isyan ettirici bir şey."