Tuncer Bakırhan Bahçeli'nin memleketinde

DEM Parti Osmaniye Merkez İlçe Başkanlığı önünde yapılan buluşmaya DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, DEM parti Mersin Milletvekili Ali Bozan ve çok sayıda partili katıldı.

Burada konuşma yapan Bakırhan, Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın tarihi bir adım attığını savundu. Bakırhan, "Öcalan öylesine tarihi bir adım attı ki öylesine bir kapı araladı ki resmen şunu söyledi: 'Demokrasi olacaksa silaha gerek yok. Kürt'ün dili, kimliği, geleceğini inkârdan vazgeçecekseniz silaha gerek yok.' Tek taraflı olarak önce PKK'yı feshettirdi, sonra silahları bıraktırdı ama dedi ki: 'Türkiye de hukukî ve siyasi zemini hazırlansın.' Yani hukukî zemin nedir? Sayın Öcalan dedi k 'Cumhuriyet Kürt'e de eşit yurttaş olarak davransın, demokratikleşsin. Kürt'ü inkârdan vazgeçsin. Kürt'ü düşüncelerinden dolayı, dilinden, kimliğinden dolayı hapsetmesin. Kürt olduğu için ekonomik ayrımcılığa uğramasın. Kürt de bu ülkenin eşit yurttaşı olsun. Ayrımcı politikalar konulmasın. Kürt'ün anadili onun annesinin ak sütü kadar helaldir; özgürce konuşsun, kullansın, eğitimini görsün, öğretimini görsün'" dedi.

"1 EKİM'DE ORTAYA KONULAN İRADEYİ HERKES DİKKATE ALMALI"

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin ezber bozduğunu savunan Bakırhan, "Sayın Bahçeli Osmaniyelidir. 1 Ekim'de bizzat bizim Meclis grubumuzla el sıkıştı. Önemli bir gelişmeydi, o da ezber bozdu. Nasıl Sayın Öcalan ezber bozuyorsa, nasıl gerçekten yeni hamleler yapıyorsa; kardeşliğimiz, barış, insanca, özgürce, kardeşçe bir arada yaşamamız için adımlar atıyorsa, Sayın Bahçeli de o dönem çok cesur bir adım attı. Bizim sıralarımıza gelerek, bizimle el sıkışarak o da aslında Türkiye'nin demokrasiye, barışa, Kürt meselesini çözmeye dönük bir irade ortaya koydu. Biz bu iradenin devam etmesi gerektiğini söylüyoruz. 1 Ekim'de ortaya konulan iradenin herkesin dikkate alması gerektiğini belirtiyoruz" diye konuştu.

"BU TOPRAKLARIN ASIL EVLATLARINDAN BİRİYİZ"