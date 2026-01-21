TÜGVA'dan Kılıçdaroğlu’nun mal varlığına haciz!

TÜGVA'dan Kılıçdaroğlu’nun mal varlığına haciz!
AKP iktidarın yakınlığı bilinen TÜGVA’nın açtığı tazminat davasında 10 bin TL’lik fark gerekçesiyle eski CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun gayrimenkullerine haciz konuldu.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Türkiye Gençlik Vakfı ( TÜGVA) hakkında yaptığı açıklamalar nedeniyle açılan tazminat davasında mal varlığına haciz işlemi başlatıldı. Yerel mahkeme daha önce Kılıçdaroğlu’nun 30 bin TL tazminat ödemesine karar vermiş, bu karar istinaf mahkemesine taşınmıştı.

10 BİN LİRA FARK İÇİN

Kılıçdaroğlu'nun, olası faizleri de hesaplayarak 58 bin TL ödediği belirtildi. Ancak Gazete Pano’nun haberine göre, istinafın başvuruyu reddetmesinin ardından toplam tazminat tutarı faizle birlikte 70 bin TL’yi geçti. Yaklaşık 10 bin TL eksik ödeme olduğu gerekçesiyle TÜGVA haciz talebinde bulundu.

Bu talep üzerine Kılıçdaroğlu’nun bazı gayrimenkullerine haciz uygulandığı bildirildi. Avukatları haciz kararına itiraz etti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

