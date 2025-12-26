Tonguç Çoban tutuklandı: Özgür Çelik'ten tepki

Tonguç Çoban tutuklandı: Özgür Çelik'ten tepki
Yayınlanma:
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Şile Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında Tonguç Çoban'ın tutuklanmasına tepki gösterdi.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Şile Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tonguç Çoban'ın tutuklanmasına tepki gösterdi. Çoban'ın haksız şekilde tutuklandığını belirten Çelik, "Halka hizmet etmek suç değildir!" dedi.

ŞİLE BELEDİYESİ SORUŞTURMASINDA 15 TUTUKLAMA

CHP'li Şile Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 22 kişiden 15'i hakkında tutuklama kararı verildi. Tutuklananlar arasında CHP'de çeşitli makamlarda görev yapmış olan Tonguç Çoban da yer alıyor.

yeni-proje-22.jpg
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik

"HALKA HİZMET ETMEK SUÇ DEĞİLDİR!"

Çoban'ın tutuklanmasında CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından gösterdiği tepkide "Siyasallaşmış yargı ise belediyelerimiz ve vatandaş arasındaki güçlü ilişkileri engellemek için meclis üyelerimiz ve Tonguç Çoban'ı haksız, hukuksuz şekilde tutukladı" ifadelerini kullanan Çelik, halka hizmet için çalışanların tutuklanmasının İstanbul'a kötülük yapmak olduğunu vurguladı.

elik.jpg
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in X paylaşımı (26 Aralık 2025)

Özgür Çelik paylaşımında şunlara yer verdi:

  • "Tonguç Çoban 39 ilçeye eşit hizmet ilkesiyle çalışan örnek bir İBB bürokratı olarak yıllarca görev yaptı. Siyasallaşmış yargı ise belediyelerimiz ve vatandaş arasındaki güçlü ilişkileri engellemek için meclis üyelerimiz ve Tonguç Çoban'ı haksız, hukuksuz şekilde tutukladı. Halkımızın yakıcı sorunlar yaşadığı, geçim derdiyle boğuştuğu günlerde, halka hizmet için çalışanların tutuklanması düpedüz İstanbul'a kötülük yapmaktır. Halka hizmet etmek suç değildir!"

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İçten yanmalı motorlar ölmeyi reddediyor
İçten yanmalı motorlar ölmeyi reddediyor
İzlanda soğukları İstanbul'a kar getiriyor
İzlanda soğukları İstanbul'a kar getiriyor
66 meslek için belge şartı! 12 ay süre verildi
66 meslek için belge şartı! 12 ay süre verildi
’Erden Timur’un serbest kalma ihtimali yüksek’ diyerek açıkladı
Bankalardan peş peşe gelen uyarı mesajı korkuttu: Gören hemen hesabına baktı!
Bankalardan peş peşe gelen uyarı mesajı korkuttu: Gören hemen hesabına baktı!
Emekliye 60 bin lira! Tek şartı var!
Bakanlık 21 ili saat saat uyardı: Kar kalınlığı 20 santimi geçecek
Emekliye 5 lira yaptı: Başkan resmen açıkladı!
Emekliye 5 lira yaptı: Başkan resmen açıkladı!
Türkiye'nin en gözde yeri oldu: Turistler hücum etti yer bulan şanslı!
Türkiye'nin en gözde yeri oldu: Turistler hücum etti yer bulan şanslı!
Şişelenmiş su sandığınız kadar masum değil !
Siyaset
CHP'li Tanrıkulu: Suriye'nin Humus kentinde, İmam Ali Bin Abi Talib Camisine düzenlenen alçak saldırıyı kınıyorum
CHP'li Tanrıkulu: Suriye'nin Humus kentinde, İmam Ali Bin Abi Talib Camisine düzenlenen alçak saldırıyı kınıyorum
Dışişleri'nden Netanyahu'nun Somaliland kararına tepki
Dışişleri'nden Netanyahu'nun Somaliland kararına tepki