Spotify heyetinden Kültür Bakanlığı'na ziyaret

Spotify Bölge Başkanı Akshat Harbola ve beraberindeki heyet, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu'yu ziyaret etti.

Ziyarete ilişkin açıklama yapan Mumcu, "Dijital platformların kültür-sanat ekosistemine katkısı, müzik sektöründe telif, sürdürülebilirlik ve yerli içerik üretiminin desteklenmesi başta olmak üzere sektörel konuları ele aldığımız kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdik" dedi.

Spotify Bölge Başkanı Akshat Harbola ve beraberindeki heyet Kültür ve Turizm Bakanlığı'nı ziyaret etti (20 Ocak 2026)

CHP Spotify bilançosunu paylaştı: Bunlar da bizim listemiz, naçizane

SPOTIFY HEYETİNDEN BAKANLIĞA ZİYARET

Spotify Bölge Başkanı Akshat Harbola ve beraberindeki heyet ile Bakanlıkta bir araya geldiklerini bildiren Mumcu'nun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunlara yer verildi:

"Dijital platformların kültür-sanat ekosistemine katkısı, müzik sektöründe telif, sürdürülebilirlik ve yerli içerik üretiminin desteklenmesi başta olmak üzere sektörel konuları ele aldığımız kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdik. Bu çerçevede, dijital platformların sorumlulukları doğrultusunda kamu kurumlarıyla iş birliği içinde hareket etme yönündeki yaklaşımlarını memnuniyetle karşılıyor; kültür-sanat ekosistemimizin güçlenmesine somut katkılar sunacaklarına inanıyoruz."