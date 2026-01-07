Son Dakika | Şam yönetiminden SDG'ye savaş ilanı! "Meşru hedef"

Şara liderliğindeki Suriye geçici yönetiminin ordusu, Halep kentinde SDG'nin kontrolünde olan Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerindeki tüm mevzilerin “meşru hedef” ilan edildiğini duyurdu. Açıklamada "Mevziler katliamlar nedeniyle hedef alındı" ifadeleri kullanıldı.

Suriye Ordu Operasyonlar Komutanlığı, bölgedeki sivillerin mevzilerinden uzak durmasını istedi. Sivil kayıpları önlemek amacıyla iki insani koridor açıldığı belirtildi. “Avarid ile Zuhur Caddesi Geçidi”nin saat 15.00’e kadar açık kalacağı bildirildi:

"Halep’in Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerindeki SDG örgütünün tüm askeri mevzileri, örgütün Halep’in diğer mahallelerinde gerçekleştirdiği yoğun saldırılar ve sivillere yönelik sayısız katliam nedeniyle Suriye Arap Ordusu için meşru askeri hedeflerdir."

Son Dakika | Mazlum Abdi PKK'nın başına mı geçiyor? Bahçeli: Kaosu sertleştirecektir

SDG yöneticisi İlham Ahmed , HTŞ hükümetine bağlı savunma bakanlığının Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerine yönelik operasyon kararına sert tepki gösterdi.

X sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan Ahmed, bu girişimi "soykırım savaşı" olarak nitelendirdi ve karşı tarafın tüm diyalog kapılarını kapattığını belirtti.

İlham Ahmed, söz konusu mahallelerin sivillerle dolu olduğunu ve sakinlerinin büyük çoğunluğunun daha önce Efrin’den zorla göç ettirilen insanlardan oluştuğunu hatırlattı.

Rûdaw'ın aktardığına göre Ahmed açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Suriye Geçici Hükümeti Savunma Bakanlığı, sivillerle hınca hınç dolu olan Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerine savaş ilan etmiştir. Bu, daha önceki rejimin zulmünden acı çekmiş olan Kürtlere yönelik bir imha (soykırım) savaşı ilanıdır. Bilinmelidir ki bu mahallelerin sakinlerinin çoğunluğu, Efrin'den zorla yerinden edilmiş halkımızdır."

Bölgedeki gerilimin arka planına değinen Ahmed, "Bu iki mahalle, Savunma Bakanlığı'na bağlı ekiplerin sıkı kuşatması altındaydı. Kürt tarafının '1 Nisan Anlaşması'na sadık kalmasına rağmen, karşı taraf bu anlaşmaya uymamıştır" diye yazdı.

Ahmed "Görüşmelerde bulunmak üzere tarafımızdan kurulan yoğun temaslara rağmen, Savunma Bakanlığı diyaloğu reddetmektedir. Hükümet yetkililerini, yaşananlar karşısında sorumluluklarını üstlenmeye, akıl ve mantık yolunu izlemeye, sorunları savaş ve çatışma üslubundan uzak durarak diyalogla çözmeye çağırıyoruz ifadelerini kullandı.

Açıklamasının sonunda Suriye halkına ve gençlerine seslenen İlham Ahmed, "Suriyelilerin savaşlardan çektikleri artık yeter. Tüm Suriyelileri ve Suriyeli gençleri bu yollardan uzak durmaya, hakkın sesini yükseltmeye ve savaşı reddetmeye çağırıyoruz" diye belirtti.

HALEP'TE ÇATIŞMALAR BÜYÜYOR

6 Ocak’ta başlayan çatışmalarda altı kişi hayatını kaybetti, 31 kişi de yaralandı. Suriye'nin geçici yönetimi temas hatlarına tanklar, zırhlı araçlar ve takviye birlikler gönderdi. Kentteki devlet dairelerinde çalışmalar durdu, okullarda eğitime ara verildi.

Halep Uluslararası Havalimanı’nda güvenlik gerekçesiyle uçuşlar askıya alındı.