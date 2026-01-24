Son Dakika | İmamoğlu'ndan diplomasının iptali için verilen karara ilk tepki

Son Dakika | İmamoğlu'ndan diplomasının iptali için verilen karara ilk tepki
Yayınlanma:
Son dakika... İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, diplomasının tartışmalı bir biçimde iptaline ilişkin idare mahkemesinin verdiği karar hakkında ilk açıklamasını yaptı.

İstanbul 5. İdare Mahkemesi, Ekrem İmamoğlu’nun 1990 yılında İstanbul Üniversitesi’ne yaptığı yatay geçişin iptali ve diplomasının geçersiz sayılması yönündeki karara karşı açtığı davayı reddetti. Karar sonrası Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından ilk açıklamasını yapan İmamoğlu, tepkisini sert sözlerle dile getirdi.

"KARA LEKE OLARAK GEÇECEK"

İmamoğlu, açıklamasında şunları söyledi:

“Anamın ak sütü kadar helal olan diplomam, açık bir hukuksuzlukla gasp edilmeye devam edilmektedir. Vicdan, ahlak ve adalet gözetmeyen bu kararı kınıyorum. Yüce Türk Yargısı’nı bu noktaya sürükleyenler, görev ve yetkilerini kötüye kullanmanın tarihsel sorumluluğunu taşıyacak; hukuk devleti ilkesine verdikleri zarar nedeniyle utançla anılacaktır. Bu yaşananlar, yargı tarihimize kara bir leke olarak geçecektir.”

İmamoğlu'ndan Yalova mitingine videolu davetİmamoğlu'ndan Yalova mitingine videolu davet


İmamoğlu, kararın sadece şahsına değil, toplumsal değerlere de yönelik bir saldırı olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“35 yıllık diplomama, milletin tapusuna, malına ve mülküne göz diken; kişilik haklarını hedef alan, iftira ve yalanı yöntem hâline getiren; aileyi ve toplumsal kutsalları hiçe sayan anlayışa açıkça sesleniyorum:
Milletimiz; bu kara düzeni, siyasallaşmış yargı anlayışını, kamu gücünü kendi çıkarları için kullanan bir avuç muhterisi; sandıkta kesin bir biçimde mahkûm edecek, hukuku ve demokrasiyi yeniden ayağa kaldıracaktır. Buna olan inancım sarsılmazdır. Kararlıyım. Milletimin desteğiyle güçlüyüm.”

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Uğur Mumcu ile Sedat Simavi Ödülünü Paylaştığımız Gece Yaptığı Tarihi Konuşma
