Son Dakika | İmamoğlu'ndan diplomasının iptali için verilen karara ilk tepki

İstanbul 5. İdare Mahkemesi, Ekrem İmamoğlu’nun 1990 yılında İstanbul Üniversitesi’ne yaptığı yatay geçişin iptali ve diplomasının geçersiz sayılması yönündeki karara karşı açtığı davayı reddetti. Karar sonrası Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından ilk açıklamasını yapan İmamoğlu, tepkisini sert sözlerle dile getirdi.

"KARA LEKE OLARAK GEÇECEK"

İmamoğlu, açıklamasında şunları söyledi:

“Anamın ak sütü kadar helal olan diplomam, açık bir hukuksuzlukla gasp edilmeye devam edilmektedir. Vicdan, ahlak ve adalet gözetmeyen bu kararı kınıyorum. Yüce Türk Yargısı’nı bu noktaya sürükleyenler, görev ve yetkilerini kötüye kullanmanın tarihsel sorumluluğunu taşıyacak; hukuk devleti ilkesine verdikleri zarar nedeniyle utançla anılacaktır. Bu yaşananlar, yargı tarihimize kara bir leke olarak geçecektir.”

İmamoğlu, kararın sadece şahsına değil, toplumsal değerlere de yönelik bir saldırı olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: