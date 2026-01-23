Son Dakika | İmamoğlu'ndan Ahmet Özer'e verilen hapis cezasına tepki: Birliğimize zarar veriyorsunuz

Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçilmiş Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'e 'kent uzlaşısı' davası kapsamında verilen hapis cezasına tepki gösterdi.

Özer'e 6 ay 3 gün hapis cezası verenlerin; "Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne, Türk yargısına, ay-yıldızlı bayrağımıza, birlik ve beraberliğimize" zarar verdiğini vurgulayan İmamoğlu, "Bir gün Kürtleri terörle yan yana anan sözler duyduk; ertesi gün gelen tepkiler üzerine 'Kardeşiz,' dediler," ifadelerini kullandı.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer - Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu

"BU CEZAYI VERENLER BİRLİĞİMİZE ZARAR VERİYOR"

23 Mart 2025'ten bu yana İBB'ye yönelik dava kapsamında tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabı üzerinden Ahmet Özer'e verilen hapis cezasına tepki gösterdi.

"Güzel yurdumun güzel insanları çok yoruldu. Bir gün Kürtleri terörle yan yana anan sözler duyduk. Ertesi gün gelen tepkiler üzerine “kardeşiz” dediler. Elbette kardeşiz; bu ülkeyi birlikte kurduk, birlikte ilelebet yaşatacağız. Ama o sözler ağızdan yeni çıkmışken Sn. Ahmet Özer’e verilen cezayı duyan Esenyurt öfkeli, İstanbul kırgın! Türkiye’nin vicdanı bunu kabul etmiyor. Tek derdiniz milletin iradesini yok saymak" diyen İmamoğlu, paylaşımında şunlara yer verdi:

"Bu kararı verenler ve verdirenler; Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne, Türk Yargısı’na, Ay Yıldızlı bayrağımıza, birlik ve beraberliğimize en büyük zararı siz veriyorsunuz. Kardeşlik; adaletle, eşitlikle, vicdanla, ahlakla kurulur. Bize yılgınlık yok. Söz veriyorum; eşit, adil ve müreffeh geleceği hep birlikte mücadele ile ve inançla kuracağız."

Ekrem İmamoğlu'nun X paylaşımı (23 Ocak 2026)

AHMET ÖZER'E 6 YIL 3 AY HAPİS CEZASI

Ekim 2025'te tahliye olan CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer bugün (23 Ocak 2026) 'kent uzlaşısı' davası kapsamında hakim karşısına çıktı.

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde görülen duruşmada alınan kararla; Ahmet Özer hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.