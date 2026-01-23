Hapis cezası alan Ahmet Özer cezaevine girecek mi? Avukatından açıklama

Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, “Kent uzlaşısı” davası kapsamında yargılandığı davada bugün (23 Ocak) hâkim karşısına çıktı.

Daha önce bir yıl tutuklu kalan ve geçen ay tahliye edilen Özer, yaptığı savunmada tüm suçlamaları reddetti.

Savcılığın, “silahlı terör örgütü üyesi olmak” suçlamasıyla 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemesi üzerine mahkeme, Özer hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

Gazete Pencere’den Tolga Balcı'ya konuşan Ersöz, kamuoyundaki “Özer cezaevine girecek mi?” sorusuna da açıklık getirdi.

Kararın kesinleşmediğini belirten Ersöz, “Özer hakkında şu anlık bir tutuklama kararı olmadığını, istinaf onayından sonra ancak cezanın yatarının hesaplanacağını” söyledi. Avukat Ersöz, kısa süre içinde itiraz dilekçesini vereceklerini de açıkladı.

Kararın ardından Özer’in avukatı Hüseyin Ersöz açıklama yapmıştı:

“Hukuken kanunun, Anayasa’nın ve dosyadaki delillerin söylediği şey Ahmet Özer’in mahsum olduğudur. Hiçbir örgütle ilişkisinin olmadığı dosyaya girdi. Bizzat mahkeme tarafından toplanmış olan delillerdi. Bu yargılama süreci başladığı andan itibaren aleyhe olan tek bir delil bile yoktur. Geldiğimiz aşama itibarıyla beraat verilmesi gerekirken ne yazık ki bir mahkûmiyet kararıyla karşı karşıya kaldık. Bu karar hiçbir yurttaşın kabul edeceği bir karar değil. Bu mahkemeler birçok dava gördü. Bu ülkenin bir hukuk aklı var, neyin suç olup olmadığını kanunlarımız yazar. Bugün karşı karşıya kaldığımız şey bir hukuk faciasıdır”

