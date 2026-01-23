Hapis cezası alan Ahmet Özer cezaevine girecek mi? Avukatından açıklama
Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, “Kent uzlaşısı” davası kapsamında yargılandığı davada bugün (23 Ocak) hâkim karşısına çıktı.
Daha önce bir yıl tutuklu kalan ve geçen ay tahliye edilen Özer, yaptığı savunmada tüm suçlamaları reddetti.
ÖZER HAPSE GİRECEK Mİ?
Savcılığın, “silahlı terör örgütü üyesi olmak” suçlamasıyla 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemesi üzerine mahkeme, Özer hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.
Gazete Pencere’den Tolga Balcı'ya konuşan Ersöz, kamuoyundaki “Özer cezaevine girecek mi?” sorusuna da açıklık getirdi.
Kararın kesinleşmediğini belirten Ersöz, “Özer hakkında şu anlık bir tutuklama kararı olmadığını, istinaf onayından sonra ancak cezanın yatarının hesaplanacağını” söyledi. Avukat Ersöz, kısa süre içinde itiraz dilekçesini vereceklerini de açıkladı.
Kararın ardından Özer’in avukatı Hüseyin Ersöz açıklama yapmıştı:
“Hukuken kanunun, Anayasa’nın ve dosyadaki delillerin söylediği şey Ahmet Özer’in mahsum olduğudur. Hiçbir örgütle ilişkisinin olmadığı dosyaya girdi. Bizzat mahkeme tarafından toplanmış olan delillerdi. Bu yargılama süreci başladığı andan itibaren aleyhe olan tek bir delil bile yoktur. Geldiğimiz aşama itibarıyla beraat verilmesi gerekirken ne yazık ki bir mahkûmiyet kararıyla karşı karşıya kaldık. Bu karar hiçbir yurttaşın kabul edeceği bir karar değil. Bu mahkemeler birçok dava gördü. Bu ülkenin bir hukuk aklı var, neyin suç olup olmadığını kanunlarımız yazar. Bugün karşı karşıya kaldığımız şey bir hukuk faciasıdır”
Ahmet Özer'e verilen hapis cezasına CHP'den ilk tepki! Bahçeli'ye seslendi
Ersöz, duruşma öncesi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı:
“Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer hakkında İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın bugünkü duruşmasında, Esasa İlişkin Savunmalar sonrasında hükmün açıklanmasını bekliyoruz.
Yargılama safahatında lehe birçok delil toplandı ve tanıklar dinlendi. Soruşturmanın başından beri yönlendirilmeye çalışılan kamuoyu algısına karşın Mahkemenin yapmış olduğu yazışmalara verilen cevaplarla, algılar ve olgular birbirinden ayrıldı.
Ahmet Özer hakkında emniyet, savcılık ve Yargıtay’dan gelen cevaplarla, yöneltilen suçlamanın
mesnetsizliğini ortaya koyan tespitler yapıldı. Bugün dosyadaki deliller doğrultusunda Ahmet Özer’in masumiyetinin beraat kararına işlenmesini bekliyoruz. Esasa İlişkin Savunmalarımızı içeren dilekçemizi 17 Ocak günü Mahkemeye sunmuştuk.”