Ahmet Özer'e verilen hapis cezasına CHP'den ilk tepki! Bahçeli'ye seslendi
“Kent uzlaşısı” davasında Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında verilen 6 yıl 3 ay hapis cezasına CHP’den ilk tepki geldi.
CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, kararı sert sözlerle eleştirerek şu açıklamayı yaptı:
“Bir yanda ‘iç cephe’, ‘çözüm’ deniliyor, diğer yanda Esenyurt Belediye Başkanımız Ahmet Özer’e, kent uzlaşı bahane edilerek sipariş bir kararla 6 yıl 3 ay hapis cezası veriliyor! İddianameye bakınca niyet kabak gibi ortada.”
CHP’li Emir, Özer’e yönelik suçlamaların arka planında Kürt siyasetçilerin yerel yönetimlerde görev almasının hedef alındığını söyledi:
“Kürtlerin batıda belediyelerde yer alması, yönetimde söz sahibi olması ‘suç’ gibi gösteriliyor. Kardeşlik hukuku böyle mi kurulur? Sorun böyle mi çözülür?”
Emir, açıklamasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye de seslendi:
“Sayın Devlet Bahçeli, bunca çağrınıza rağmen iktidar ortağınız bırakın çözüm adımı atmayı, çözüm ihtimalini her gün biraz daha boğuyor. Bu karar da bunun belgesidir.”
Özer’in suçsuz olduğunu dile getiren Emir, mahkeme kararının halk iradesine darbe olduğunu vurguladı:
"Bu memleketin herhangi şerefli bir vatandaşının, memleketin herhangi bir yerinde yerel yönetimde temsil edilmesi suç değildir!
Asıl suç, sandıktan çıkan iradeyi "terör" kılıfıyla gasp etmek ve bu ülkenin eşit yurttaşlarını ötekileştirmektir.
Size boyun eğen sizden beter olsun!"
CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut da şu tepkiyi gösterdi:
"Esenyurt Belediye Başkanımız Ahmet Özer’e “kent uzlaşısı” bahanesiyle verilen 6 yıl 3 aylık hapis cezası, hukukun değil siyasi talimatın ürünüdür. Sandıkta kaybedip, belediyeleri yargı darbesiyle gasp etmeye kalkanlar, yargıyı sopaya çevirenler ve millet iradesini ayaklar altına alanlar bilsin ki; tarih boyunca kaybedenler hep onlar olmuştur, yine öyle olacaktır."
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek de şunları ifade etti:
"Ahmet Özer’e verilen 6 yıl 3 aylık ceza, hukuku ve hukuk güvenliğini ayaklar altına almaktır
Bu karar vicdanları yaralamıştır.
Ahmet Özer Esenyurt’un SEÇİLMİŞ BELEDİYE BAŞKANI olmasaydı terör örgütüne üye diyecek miydiniz
Adalet mahkeme salonlarında aranmayacaksa nerede aranacak
“TOPLUMSAL BARIŞ” bu şekilde sağlanmaz
Bu çelişkiyi reddediyoruz.
MİLLET bu yapılanları UNUTMAYACAK.
HAKSIZLIĞA boyun eğmeyeceğiz.
İRADEYİ gasbedenlere boyun eğmeyeceğiz.
Ahmet Özer başkanımızın sonuna kadar yanındayız"
'İki Ahmet' MHP'nin kayyum çağrısına yanıt verdi
BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Özer'in tutuklu olduğu sırada İmralı Süreci'ne dikkat çekip tahliye edilmesi gerektiğini söylemişti. Bahçeli, şunları ifade etmişti:
"Ahmet Türk, Mardin Belediye Başkanı'ydı ama görevden alındı. Türkiye'de barışın ve huzurun sağlanabilmesi için PKK ile diyalogların kurulması konusuna katkı sağlayan biri. Böyle bir durum karşısında Ahmet Türk görevine iade edilmeli. Belediyesiyle kavuşması gerekir. Kardeşlik ve barış duygusunun gelişmesine katkı sağlayacaktır.
Aynı şekilde Ahmet Özer de öyle. Eğer belediyede bir yolsuzluk ya da yasadışı davranışlar var ise bu ayrı bir konudur. Ama geçmişte PKK ilgili bazı düşüncelerini kamuoyu ile paylaşması ayrı bir konudur. Eğer Türkiye barış sürecine girdiyse Ahmet Özer'in tahliye edilmesi gerekiyor. Yolsuzluk gibi bir durum varsa gerekli cezayı da almalı. Bu iki konuyu birbirinden ayırmalıyız."
Öte yandan Bahçeli'nin açıklamalarına dikkat çeken MHP Genel Başkan Yardımcsıı Feti Yıldız da Ahmet Özer'in göreve iade edilmesi gerektiğini ifade etmişti.
BUGÜN NELER OLDU?
“Kent uzlaşısı” soruşturması kapsamında 30 Ekim 2024’te tutuklanan ve “örgüt üyeliği” ile suçlanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, bugün dördüncü kez hâkim karşısına çıktı. Dava İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.
14 Temmuz 2025’teki ikinci duruşmada tahliye edilen Özer, bu kez cezaevi dışından sanık kürsüsüne çıktı.
Ahmet Özer hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.