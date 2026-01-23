Ahmet Özer'e verilen hapis cezasına CHP'den ilk tepki! Bahçeli'ye seslendi

“Kent uzlaşısı” davasında Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında verilen 6 yıl 3 ay hapis cezasına CHP’den ilk tepki geldi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, kararı sert sözlerle eleştirerek şu açıklamayı yaptı:

CHP’li Emir, Özer’e yönelik suçlamaların arka planında Kürt siyasetçilerin yerel yönetimlerde görev almasının hedef alındığını söyledi:

Emir, açıklamasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye de seslendi:

“Sayın Devlet Bahçeli, bunca çağrınıza rağmen iktidar ortağınız bırakın çözüm adımı atmayı, çözüm ihtimalini her gün biraz daha boğuyor. Bu karar da bunun belgesidir.”

Özer’in suçsuz olduğunu dile getiren Emir, mahkeme kararının halk iradesine darbe olduğunu vurguladı:

"Bu memleketin herhangi şerefli bir vatandaşının, memleketin herhangi bir yerinde yerel yönetimde temsil edilmesi suç değildir!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut da şu tepkiyi gösterdi:

"Esenyurt Belediye Başkanımız Ahmet Özer’e “kent uzlaşısı” bahanesiyle verilen 6 yıl 3 aylık hapis cezası, hukukun değil siyasi talimatın ürünüdür. Sandıkta kaybedip, belediyeleri yargı darbesiyle gasp etmeye kalkanlar, yargıyı sopaya çevirenler ve millet iradesini ayaklar altına alanlar bilsin ki; tarih boyunca kaybedenler hep onlar olmuştur, yine öyle olacaktır."

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek de şunları ifade etti:

'İki Ahmet' MHP'nin kayyum çağrısına yanıt verdi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Özer'in tutuklu olduğu sırada İmralı Süreci'ne dikkat çekip tahliye edilmesi gerektiğini söylemişti. Bahçeli, şunları ifade etmişti:

"Ahmet Türk, Mardin Belediye Başkanı'ydı ama görevden alındı. Türkiye'de barışın ve huzurun sağlanabilmesi için PKK ile diyalogların kurulması konusuna katkı sağlayan biri. Böyle bir durum karşısında Ahmet Türk görevine iade edilmeli. Belediyesiyle kavuşması gerekir. Kardeşlik ve barış duygusunun gelişmesine katkı sağlayacaktır.

Aynı şekilde Ahmet Özer de öyle. Eğer belediyede bir yolsuzluk ya da yasadışı davranışlar var ise bu ayrı bir konudur. Ama geçmişte PKK ilgili bazı düşüncelerini kamuoyu ile paylaşması ayrı bir konudur. Eğer Türkiye barış sürecine girdiyse Ahmet Özer'in tahliye edilmesi gerekiyor. Yolsuzluk gibi bir durum varsa gerekli cezayı da almalı. Bu iki konuyu birbirinden ayırmalıyız."