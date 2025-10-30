Son dakika | İBB'ye yönelik 'İstanbul Senin' uygulaması soruşturmasında yeni gözaltılar

Yayınlanma:
Güncelleme:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB’ye yönelik 'İstanbul Senin' uygulaması soruşturma kapsamında 3 kişinin daha gözaltına alındığını duyurdu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB'nin 'İstanbul Senin' uygulaması üzerinden milyonlarca vatandaşın verilerinin sızıdırıldığı iddiası üzerine başlatılan soruşturma kapsamnda bugün yeni bir gelişme yaşandı.

24 Ekim düzenlenen ve gözaltına alınan 15 kişiden 6'sının tutuklandığı operasyonun ardından yeni bir operasyon daha düzenlendi.

Son Dakika | İstanbul Senin soruşturmasında 6 tutuklamaSon Dakika | İstanbul Senin soruşturmasında 6 tutuklama

istanbul-senin-uygulamasi.webp

3 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

Başsavcılık, "Etkin pişmanlıktan” yararlanmak isteyen Hüseyin Gün’ün ifadesinde adı geçen İBB Sosyal Medya Koordinatörü Ulaş Yılmaz, Sezgin Paydaş, İsmet Korkmaz ve bir kişinin daha "kişisel verileri hukuka aykırı olarak yayma" ve "suç örgütüne üye olma" suçlarından gözatına alındığını duyurdu.

'İstanbul Senin' soruşturmasında hafriyatçıya 'kişisel veri' suçlaması: Hakimlikten 'somut delil yok' cevabı'İstanbul Senin' soruşturmasında hafriyatçıya 'kişisel veri' suçlaması: Hakimlikten 'somut delil yok' cevabı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Ekrem İMAMOĞLU tarafından kurulan çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; “İSTANBUL SENİN” isimli uygulama üzerinden 4.7 Milyon uygulama kullanıcısının kişisel verileri ile konum bilgilerinin iki farklı yabancı ülkeye sızdırılması, 3.7 Milyon uygulama kullanıcısının kişisel verileri ile konum bilgilerinin “darkwebde” satışa çıkartılması ve aynı uygulama içerisinde yer alan “İBB HANEM” isimli alt uygulama içerisine 11 milyon vatandaşımızın sandık verilerinin işlenerek program dışına sızdırılmasına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığımızca alınan ifadelerde adı geçen ve örgüt yöneticileri ile ilişkisi tespit edilen, verilerin işlenmesi ile yurtdışına gönderilmesinde dahili bulunduğu anlaşılan ikisi İBB Akıllı Şehircilik Daire Başkanlığı, diğer ikisi ise İletişim Koordinasyon Merkezi’nde görevli toplam (4) şüpheli hakkında kişisel verileri hukuka aykırı olarak yayma ve suç örgütüne üye olma suçlarından gözaltı kararı verilmiştir.”

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor: Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor
Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Deprem uzmanı Sındırgı depremlerinin sebebini açıkladı: Çarpıcı İstanbul ve Manisa tahmini
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?
Şener Üşümezsoy çok sinirlendi: 'Yahu yeter be' diyerek stüdyodan ayrıldı
Hakemlerin bahis oynadığı maçlar belli oldu: Süper Lig'i karıştıracak iddia
Özellikle gençlerde yoğun gözlemlendi: Ülkenin beşte biri ruh sağlığı sorunu yaşıyor
Özellikle gençlerde yoğun gözlemlendi: Ülkenin beşte biri ruh sağlığı sorunu yaşıyor
Son Dakika | AKP'de istifa depremi devam ediyor: Küçükçekmece İlçe Başkanı istifa etti
Hayatı felç edecek! 17 il için sarı kodlu uyarı
Öyle bir yol ki... Geçen her aracı şarj ediyor!
Öyle bir yol ki... Geçen her aracı şarj ediyor!
Spor hukukçusu tek tek açıkladı. Bahisçi hakemlere verilecek ceza ortaya çıktı
Siyaset
16 belediye başkanı tutuklu! CHP'den 'Sandığa Karşı Yargı' raporu: 1 yılda neler yaşandı?
16 belediye başkanı tutuklu! CHP'den 'Sandığa Karşı Yargı' raporu: 1 yılda neler yaşandı?
Mehmet Şimşek ve Ali Babacan'ın ne konuştuğu ortaya çıktı! Yedi konu başlığı
Mehmet Şimşek ve Ali Babacan'ın ne konuştuğu ortaya çıktı! Yedi konu başlığı