Son dakika | Hakan Tosun cinayetinde dükkan sahibi gözaltına alındı

Son dakika | Hakan Tosun cinayetinde dükkan sahibi gözaltına alındı
Yayınlanma:
Güncelleme:
Son dakika haberi... Esenyurt’ta sokak ortasında saldırıya uğrayıp ağır yaralanan ve 13 Ekim’de beyin ölümü gerçekleşen gazeteci Hakan Tosun cinayetinde, kamera görüntülerini şüphelilerin ailesine veren dükkan sahibi gözaltına alındı.

İstanbul Esenyurt’ta 10 Ekim’de sokak ortasında saldırıya uğrayıp ağır yaralanan ve 13 Ekim’de beyin ölümü gerçekleşen gazeteci ve çevre aktivisti Hakan Tosun’un öldürülmesine ilişkin soru işaretleri sürüyor.

Sokak ortasında dövülerek öldürülen Tosun’a saldıranların ailesinin, kamera kayıtlarına el koyduğu iddia edilmişti.

Gazeteci Hakan Tosun cinayetinde skandal iddia: Saldırganın ailesi kamera kayıtlarına el koyduGazeteci Hakan Tosun cinayetinde skandal iddia: Saldırganın ailesi kamera kayıtlarına el koydu

Darp edilerek öldürülmüştü: Hakan Tosun'un kardeşi: O, 24 ve 18 yaşındaki gençlerin arkasında kim var?Darp edilerek öldürülmüştü: Hakan Tosun'un kardeşi: O, 24 ve 18 yaşındaki gençlerin arkasında kim var?

DÜKKAN SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI

İddiaya göre olayı en net gören bir esnafın güvenlik kamerası ve kayıt cihazı, tutuklanan sanıklardan birinin ailesi tarafından “bize lazım” denilerek alındı. Söz konusu iddiaların ardından dükkan sahibi gözaltına alındı.

BÜYÜKÇEKMECE ADLİYESİNE GÖTÜRÜLDÜ

Dükkan sahibinin dün gece saat 23.00 sıralarında evinde polis tarafından gözaltına alındığı öğrenildi. Dükkan sahibi ilk olarak Kıraç Polis Merkezine götürüldü. Daha sonra ise gece saat 02.00 civarında Mevlana Mahallesi Polis Merkezine götürüldü. Dükkan sahibinin Sabah saat 10.00'da Büyükçekmece Adliyesine götürüldüğü ifade edildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Milli maç öncesi protokol krizi: Hacıosmanoğlu yırtıp attı
JPMorgan CEO'sundan çarpıcı altın yorumu: 10 bin doları da bulabilir
Son 25 yılın en büyük petrol keşfi : 5.855 m derinlikte dev yatak
Son 25 yılın en büyük petrol keşfi : 5.855 m derinlikte dev yatak
Komşular yıllardır cesetle yaşamış: 15 yıldır kayıp olan adamın iskeleti bakın nasıl ortaya çıktı
BEDAŞ duyurdu: İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek
BEDAŞ duyurdu: İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek
En sağlam 6 otomobil markası açıklandı: 450 bin kilometreye kadar motora hiç bir şey olmuyor
En sağlam 6 otomobil markası açıklandı: 450 bin kilometreye kadar motora hiç bir şey olmuyor
İstanbul'un 6 mahallesinde 12 saatlik su kesintisi yapılacak
İstanbullular dikkat: Bu yol hafta içi her gün 5 saat kapatılacak
İstanbullular dikkat
Bu yol hafta içi her gün 5 saat kapatılacak
Türkiye'nin en çok satılan otomobiliydi: Üretimine son verilecek
Üretimine son verilecek
Türkiye'nin en çok satılan otomobiliydi
Bakan açıkladı: 1 Nisan'da resmen başlıyor
Bakan açıkladı: 1 Nisan'da resmen başlıyor
Siyaset
FETÖ hükümlüsü eski savcı yakalandı
FETÖ hükümlüsü eski savcı yakalandı
CHP askeri hastanelerin yeniden açılması için harekete geçti
CHP askeri hastanelerin yeniden açılması için harekete geçti