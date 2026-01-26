Son dakika | Erken seçime kapıyı kapatan Bahçeli'ye Özgür Özel'den yanıt geldi!

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, CHP lideri Özgür Özel'i ziyaret etti. Liderler görüşme sonrası bir açıklama yaptı. Özel, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin erken seçime kapıyı kapatan açıklamasına da yanıt verdi.

Devlet Bahçeli'den erken seçim açıklaması

Özel, "Sayın Bahçeli erken seçime kapıyı açtığında Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarını başlatmıştı. Kendisi bir üçlü koalisyondaydı ve çok zorlukları olan bir koalisyondu. Deprem geçmişti ve büyük bir ekonomik kriz çok katı önlemlerle aşılmaya çalışılıyordunuz. Hükümetinin en zor olduğu dönemde ve bunda ondan sonra yaşanacak her gün biraz daha ekonomik tedbirlerin sonuç vermeye başlayacağı, vatandaşın rahat edeceği ve hükümete tepkinin azalacağı bir süreçte en dipteyken ülkeyi erken seçime götürdü ve Adalet ve Kalkınma Partisi kendilerinin dahi hayal edemeyeceği bir sonuç alarak bütün üç iktidar partisi iktidarı oluşturan üç partinin de baraj altı kalmasıyla Türkiye'nin en köklü partilerinin baraj altı kalmasıyla sadece iki partinin barajı geçebildiği bir noktada Adalet ve Kalkınma Partisi kuruluşunun üzerinden 13-14 ay geçtikten sonra tek başına iktidarı yakaladı. O gün Sayın Bahçeli'nin bıraktığı gün en düşük emekli maaşı 8 çeyrek altındı. Bugün 2 çeyrek altın. Aradaki 6 çeyrek altın Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarlarının eseri olarak emeklinin cebinden uçup gitti" dedi.

"AKP İÇİN EN DEZAVANTAJLI NOKTADA ERKEN SEÇİME KAPIYI KAPATIYOR"

MHP lideri Bahçeli'ye ekonomi üzerinden eleştirilerde bulunan Özel, "Bu süreci Sayın Bahçeli'nin erken seçim çağrısı başlattı. Şimdi Sayın Bahçeli milletin bu iktidardan en rahatsız olduğu, ekonomik krizin en yüksek noktada olduğu, milletin şikayetlerinin en fazla olduğu, yoksulluğun, işsizliğin, güvencesizliğin dayanamaz bir noktaya geldiği yerde bu sefer erken seçime kapıyı kapatıyor. Erken seçime bugün kapıyı aralasa emekli kurtulacak, asgari ücretli kurtulacak, çiftçi kurtulacak, esnaf kurtulacak, memur kurtulacak. Ama kendisi iktidardayken en avantajlı zamanda AK Parti'ye erken seçim kapısını aralayan AK Parti için en dezavantajlı noktada erken seçime kapıyı kapatıyor. O zaman ne diyelim? Sayın Bahçeli biz bildiğiniz gibiyiz. Biraz daha ustalaştık taşı kırmakta, dostu düşmanı birbirinden ayırmakta. O gün öyle davranan, bugün böyle davranıyorsa emekliye bir büyüklük yapmayacağınız belliymiş zaten. Ben geçtiğimiz haftalarda her şeye rağmen dedik ki Sayın Bahçeli'ye zaten Yeniyol grubunu oluşturan üç parti Gelecek, Deva ve Saadet Partisi. İyi Parti, Dem Parti ve CHP bu ücrete sefalet ücreti diyor. Ama bizim toplamımız Devlet Bey 47 milletvekiliyle sefalet ücretinden kurtarmaya karar verse biz azınlıktayız ama emekli çoğunluğa geçiyordu" açıklamasında bulundu.

"16 MİLYON EMEKLİYİ DÜŞÜNMEDİKTEN SONRA..."

Özel'in açıklamasında şu ifadelere yer verildi: