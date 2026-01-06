Son Dakika |Ekrem İmamoğlu'nun diploma davası Silivri'ye alındı

İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tartışmalı bir şekilde diplomasının iptal edilmesi ile ilgili süreç konu idare mahkemesine taşındı. İstanbul 5. İdare Mahkemesi de geçtiğimiz günlerde Bağcılar ilçesindeki duruşma salonunda davanın görüleceğini belirterek İmamoğlu'nun hazır olması için cezaevine müzekkere yazıp gönderdi.

Son dakika değişikliği ile davanın Silivri'de görüleceği öğrenildi. Mahkemenin yeni yazdığı müzekkere de şunlar ifade edildi:

"İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü'ne karşı açılan davada;

Evvelce bildirilen yazılarda 15.01.2026 tarihi saat 11:00'de binamızda (İstanbul Bölge İdare Mahkemesi) yapılacak olan duruşma için gerekli hazırlık ve önlemlerin alınması istenilmiş ise de, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu bünyesinde bulunan salonların daha elverişli olması, binamızda bulunan duruşma salonu kapasitelerinin yetersiz olması, mikrofon sisteminin duruşma icrasına uygun şekilde kurulamaması, tutuklu bulunan davacının bekleyebileceği uygun yerin olmaması gibi hususlar dikkate alınarak, 15.01.2026 tarihi saat 11:00'de yapılacak olan duruşmanın Marmara Ceza İnfaz Kurumu bünyesinde uygun bir salonda yapılmasına karar verilmiş olup anılan tarihte uygun olan salonun Mahkememize önceden bildirilmek suretiyle hazır edilerek kurum ve çevresinde gerekli güvenlik önlemlerinin alınması tebliğ ve rica olunur. "

Dava 15 Ocak'ta görülecek.

BAĞCILAR'DA GÖRÜLMESİ İÇİN MÜZEKKERE YAZILMIŞTI

İmamoğlu'ndan 2026'ya 'umut' mesajı: Bir avuç kötü akıl kaybedecek

İmamoğlu, 31 yıllık üniversite diplomasının iptaline ilişkin açtığı davanın duruşmasına katılacak. İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu kararıyla 18 Mart’ta diploması iptal edilen İmamoğlu, karara karşı İstanbul 5. İdare Mahkemesi’ne dava açmıştı.

Mahkeme, İmamoğlu’nun katılacağı duruşma için İdari İşler Müdürlüğü’ne uygun bir salon hazırlanması yönünde yazı göndermişti. Ayrıca İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’na güvenlik önlemleri alınması için, Marmara Cezaevi’ne ise İmamoğlu’nun duruşmaya katılımına dair müzekkere yollamıştı.

Duruşma, Bağcılar’daki İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’nde yapılacağı söylenmişti.

Öte yandan, Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nun son atamalarıyla birlikte davaya bakacak heyetin değiştirildiği öğrenilmişti.