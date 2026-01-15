Son Dakika | AKP'nin o afişleri kaldırılıyor

İstanbul'un 100 ayrı noktasında, "metro inşaatlarının yapılmadığı" ve "İBB'nin borçları ödemediği" gibi iddialarla donatılan reklam panolarındaki afişler kaldırılmaya başlandı.

ÖZGÜR ÖZEL RESTİ ÇEKMİŞTİ: SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ

AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni ve Ekrem İmamoğlu yönetimini hedef alan afişlerine CHP kanadından sert tepki gelmişti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gün içinde yaptığı açıklamada söz konusu afişleri "yalan ve iftira" olarak nitelendirerek, sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıklamıştı. Özel'in bu sert çıkışının hemen ardından afişlerin kaldırılmaya başlanması dikkat çekti.

AKP'den şimdi de videolu 'İstanbul yönetilemiyor' kampanyası

İLETİŞİM UZMANINDAN "FİYASKO" YORUMU

AKP'nin "Senin hayatından gidiyor" sloganını seçmesi iletişim uzmanları tarafından "büyük bir stratejik hata" olarak yorumlandı.

Halk TV yayınında konuyu değerlendiren İletişim Uzmanı Suat Özçelebi, kampanyanın iktidar için büyük risk taşıdığını vurguladı. Özçelebi, "Bu çok riskli bir başlıktır. Çünkü vatandaş dönüp 23 yıllık bir iktidarın ardından, 'Benim hayatımdan şunlar şunlar gitti, bunun da sorumlusu sensin' diyebilir. Bu açıdan başarısız bir kampanya" ifadelerini kullanmıştı. Ekonomik krizin gölgesinde, hayat pahalılığıyla boğuşan vatandaşa "hayatından gidiyor" demenin iktidar aleyhine döneceği tespiti yapıldı.

GERİ ADIMIN SEBEBİ NE?

Kulislerde AKP'nin bu ani "U" dönüşünün nedeni tartışılıyor. Afişlerin kaldırılmasında; CHP Lideri Özel'in çıkışı mı, yoksa sloganın ters tepeceğinin geç de olsa anlaşılması mı etkili oldu?