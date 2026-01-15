Son Dakika | AKP'nin o afişleri kaldırılıyor

Son Dakika | AKP'nin o afişleri kaldırılıyor
Yayınlanma:
Son dakika... AKP'nin İstanbul'daki tepki çeken afişleri kaldırılmaya başlandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel suç duyurusunda bulunacağını söylemişti.

İstanbul'un 100 ayrı noktasında, "metro inşaatlarının yapılmadığı" ve "İBB'nin borçları ödemediği" gibi iddialarla donatılan reklam panolarındaki afişler kaldırılmaya başlandı.

ÖZGÜR ÖZEL RESTİ ÇEKMİŞTİ: SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ

AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni ve Ekrem İmamoğlu yönetimini hedef alan afişlerine CHP kanadından sert tepki gelmişti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gün içinde yaptığı açıklamada söz konusu afişleri "yalan ve iftira" olarak nitelendirerek, sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıklamıştı. Özel'in bu sert çıkışının hemen ardından afişlerin kaldırılmaya başlanması dikkat çekti.

AKP'den şimdi de videolu 'İstanbul yönetilemiyor' kampanyasıAKP'den şimdi de videolu 'İstanbul yönetilemiyor' kampanyası

İLETİŞİM UZMANINDAN "FİYASKO" YORUMU

AKP'nin "Senin hayatından gidiyor" sloganını seçmesi iletişim uzmanları tarafından "büyük bir stratejik hata" olarak yorumlandı.

Halk TV yayınında konuyu değerlendiren İletişim Uzmanı Suat Özçelebi, kampanyanın iktidar için büyük risk taşıdığını vurguladı. Özçelebi, "Bu çok riskli bir başlıktır. Çünkü vatandaş dönüp 23 yıllık bir iktidarın ardından, 'Benim hayatımdan şunlar şunlar gitti, bunun da sorumlusu sensin' diyebilir. Bu açıdan başarısız bir kampanya" ifadelerini kullanmıştı. Ekonomik krizin gölgesinde, hayat pahalılığıyla boğuşan vatandaşa "hayatından gidiyor" demenin iktidar aleyhine döneceği tespiti yapıldı.

GERİ ADIMIN SEBEBİ NE?

Kulislerde AKP'nin bu ani "U" dönüşünün nedeni tartışılıyor. Afişlerin kaldırılmasında; CHP Lideri Özel'in çıkışı mı, yoksa sloganın ters tepeceğinin geç de olsa anlaşılması mı etkili oldu?

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor! Paranız gidebilir
Paranız gidebilir!
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
Coca Cola zararına bile satamadı
Coca Cola zararına bile satamadı
Fenerbahçe'de tarihe geçecek gün 31 Ocak: Sadettin Saran da olacak Aziz Yıldırım da Ali Koç da
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dağıttığı yağmurlukların fiyatları belli oldu
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dağıttığı yağmurlukların fiyatları belli oldu
Türkiye'nin ünlü zeytin markası iflas bayrağını çekti
Artık sofralarda olmayacak!
Türkiye'nin ünlü zeytin markası iflas bayrağını çekti
Elektrikli devrime rakip mi? R. Stirling’in mirası mucizevi motorun yakıta ihtiyacı yok
Elektrikli devrime rakip mi? R. Stirling’in mirası mucizevi motorun yakıta ihtiyacı yok
Trump önce savcıyı atadı sonra soruşturmayı açtırdı! Powell dosyası yabancıya gitmedi
İzmir'deki 2 bin yıldır uyuyan fayı açıkladı! Büyük deprem için büyüklük verdi!
Bilal Erdoğan TÜGVA etkinliğine davet ettiği eski milli futbolcuları topa tuttu
Siyaset
Son Dakika | ABD'nin İran'a müdahale tehdidine Hakan Fidan'dan açıklama
Son Dakika | ABD'nin İran'a müdahale tehdidine Hakan Fidan'dan açıklama
CHP Meclis'e tabut ve çekiçle geldi! En düşük emekli maaşı komisyonda
CHP Meclis'e tabut ve çekiçle geldi! En düşük emekli maaşı komisyonda