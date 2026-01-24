Son Dakika | Ahmet Özer'den Bahçeli'ye yanıt! "Teşekkür ediyorum ama artık icraat bekliyoruz"

Esenyurt'un seçilmiş Belediye Başkanı Ahmet Özer, dün terör iddiası ile açılan Kent Uzlaşısı davasında 6 yıl 3 ay hapis cezası aldı. Özer, bu cezanın ardından bugün Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda açıklamalarda bulundu.

İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş da açıklamaya katıldı.

Özer'in konuşmasının sonunda bir gazeteci, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dün verilen hapis cezasına gösterdiği tepkiyi sordu. Bahçeli, İmralı Süreci'ne dikkat çekip Özer hapisteyken tahliye edilmesi gerektiğini söylemişti.

Özer, Bahçeli'nin açıklaması ile ilgili şunları ifade etti:

"Sayın Bahçeli'nin bu beyanına teşekkür ediyorum. Tabii ki gerçeği söylemiş. Tabii ki bu dosya bomboş, bunun ne saikle verildiğini bizzati iktidarın ortağının ağzından bunun tescilidir. Ama beklentimiz şu.

Sayın Bahçeli de, Sayın Feti Yıldız da zaman zaman hukuka dair hepimizin de altına imza atacağı doğruları söylüyorlar.

Ama biz artık icraat bekliyoruz. Biz artık bunun uygulamalarını bekliyoruz. O nedenle bunları tabii ki önemsiyoruz.

Bundan dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. Ama ittifak ortaklarına da artık bu haksızlıklara, hukuksuzluklara son verebilmeleri için adım atmalarını bekliyoruz. "