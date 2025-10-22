Son Dakika | 22 İBB personeli ifade için emniyette

İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ile birlikte onlarca kişinin iddianamesiz bir şekilde aylardır tutuklu olduğu İBB soruşturmasında dün dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

210 İBB personeli ve bürokratı soruşturma kapsamında ifadeye çağrıldı. Bu gelişme, İBB soruşturması iddianamesinin yakın zamanda çıkacağı şeklinde yorumlandı.

Son Dakika | 200'ün üzerinde İBB çalışanı ifadeye çağırıldı

MALİ ŞUBEDE İFADE

Bugün de 22 İBB personelinin ifade için emniyete gittiği öğrenildi. 22 kişi sabahın erken saatlerin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesine gelerek avukatları eşliğinde ifade vermeye başladı