Son Dakika | 22 İBB personeli ifade için emniyette

Son Dakika | 22 İBB personeli ifade için emniyette
Yayınlanma:
Son dakika... İBB’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında belediye meclis üyeleri ve çalışanların da bulunduğu 200’ün üzerinde kişinin ifadeye çağrıldı. 22 personel ifade vermek üzere bu sabah emniyette geldi.

İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ile birlikte onlarca kişinin iddianamesiz bir şekilde aylardır tutuklu olduğu İBB soruşturmasında dün dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

210 İBB personeli ve bürokratı soruşturma kapsamında ifadeye çağrıldı. Bu gelişme, İBB soruşturması iddianamesinin yakın zamanda çıkacağı şeklinde yorumlandı.

Son Dakika | 200'ün üzerinde İBB çalışanı ifadeye çağırıldıSon Dakika | 200'ün üzerinde İBB çalışanı ifadeye çağırıldı

MALİ ŞUBEDE İFADE

Bugün de 22 İBB personelinin ifade için emniyete gittiği öğrenildi. 22 kişi sabahın erken saatlerin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesine gelerek avukatları eşliğinde ifade vermeye başladı

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Emre Belözoğlu tekmeyi attı Okan Buruk nasıl kazandı: Futboldaki yapıyı açıkladı dönen dolapları anlattı
Kim bu üniversite tercihlerini değiştiren el?
AKP'nin 'gizli' elektrik zammı: Elektrik faturaları 45 milyonu çarpacak!
Murat Ülker'den Sadettin Saran kararı: Toplantıda açıkça söyledi
İtalya'da fuara katılan Türk iş insanları soyuldu
İtalya'da fuara katılan Türk iş insanları soyuldu
Dünyanın en iyi 30 yemek şehri listesine Türkiye'den 2 il girdi
Dünyanın en iyi 30 yemek şehri listesine Türkiye'den 2 il girdi
Ünlü iş insanları niye tek tek ifadeye çağrılıyor? Nedeni ortaya çıktı
Beşiktaş'ta kriz çıktı: Sergen Yalçın çözüm arıyor
İstanbul'da dev yasa dışı bahis operasyonu
Herkes elektrik faturasını düşürebilir!
Herkes elektrik faturasını düşürebilir!
Siyaset
Dervişoğlu'ndan ana dil tartışmalarına yanıt! "Anneannemin de babaannemin de ana dili farklı"
Dervişoğlu'ndan ana dil tartışmalarına yanıt! "Anneannemin de babaannemin de ana dili farklı"
CHP'li Ağbaba 'Deli dumrul vergisi' dedi teklife sert çıktı
CHP'li Ağbaba 'Deli dumrul vergisi' dedi teklife sert çıktı