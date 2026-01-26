Sendika başkanını da AKP'li yaptılar! "E-Devlet'e girince gördüm"

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Ankara Şube Başkanı İbrahim Kara, istemi dışında AKP'ye üye yapıldı. Durumu E-Devlet'e girince fark ettiğini belirten Kara, suç duyurusunda bulunduğu açıkladı.

Son dönemde vatandaşların bilgisi dışında siyasi partilere üye yapılması vakalarıyla sıkça karşılaşılıyor.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Ankara Şube Eş Başkanı İbrahim Kara'nın haberi olmadan AKP Mamak İlçe Teşkilatı'na üye yapıldığı ortaya çıktı.

AKP ÜYESİ OLDUĞUNU E-DEVLET'TE FARK ETTİ

Kara'nın avukatı Mert Ekinci müvekillinin TC Kimlik Numarası, adresi ve sair bilgileri kendi rızası olmadan ele geçirildiğini belirterek siyasi parti üyesi yapılmak için kullanıldığını belirtti.

"Müvekkilim, AKP’nin yasa dışı üyelik kaydı uyarınca bu propagandanın bir parçası hâline getirilmiştir," diyen Avukat Mert Ekinci, bu durumun suç teşkil ettiğini vurguladı.

yeni-proje-2026-01-26t165833-897.jpg
SES Ankara Şube Eş Başkanı İbrahim Kara

Durumu e-Devlet sistemine girince fark ettiğini belirten Kara ise konuyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduğunu ifade etti.

Siyasi partilerin üye sayıları açıklandı. 4 partide ciddi kan kaybıSiyasi partilerin üye sayıları açıklandı. 4 partide ciddi kan kaybı

PARTİLERİN PAYLAŞTIĞI ÜYE SAYISI GERÇEĞİ YANSITMIYOR MU?

Partilerin paylaştığı üye sayılarının gerçeği yansıtmadığına dair ciddi şüpheler bulunduğuna dikkat çeken Kara'nın avukatı Mert Ekinci şu ifadeleri kullandı:

  • "Müvekkilimi yasa dışı şekilde üyesi yapılan siyasi partinin (AKP) yöneticileri Ankara genelindeki üye sayıları ile övünmekte; bunları bir propaganda aracı olarak kullanmaktadır. Anlaşılacağı üzere kamuoyuna sunulan bu sayılar gerçeği yansıtmamaktadır. Müvekkilim AKP’nin yasadışı üyelik kaydı uyarınca bu propagandanın bir parçası haline getirilmiştir. Bu durum belirttiğim üzere suç olduğu kadar siyaseten de kabul edilebilir değildir. Bir siyasi partinin gerçek dışı verilere dayanarak propaganda yapması kamuoyunu bilinçli bir şekilde yanılttığı anlamını da taşımaktadır."

CEM YILMAZ'IN AĞABEYİ DE BBP ÜYESİ YAPILMIŞTI

Aynı şekilde ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın ağabeyi Can Yılmaz da bilgisi dışında Büyük Birlik Partisi'ne üye yapılmıştı.

Ekim 2022'de E-Devlet'te BBP'nin Beylikdüzü teşkilatına üye olarak görüldüğünü belirten Can Yılmaz, sosyal medya hesabından "Keşke bana da haber verseydiniz" ifadeleriyle tepki göstermişti.

