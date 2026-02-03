Selahattin Demirtaş tahliye olacak mı? MHP'den jet açıklama geldi

İmralı Süreci’ni başlatan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugünkü Grup Toplantısı’nda çok konuşulan bir çıkış yaptı. Bahçeli, terör örgütü PKK’nın lideri Öcalan’a Umut Hakkı verilmesini bu kez Selahattin Demirtaş’ın tahliyesi ile Ahmet Özer ve Ahmet Türk’ün göreve iadesiyle birlikte gündeme getirdi.

Halktv.com.tr yazarı İsmail Saymaz da Bahçeli’nin bu çıkışını MHP’li yetkililere sordu. Saymaz, MHP’li isimlerin “Bizler açısından yeni bir durum yok” dediğini aktardı.

MHP’li yetkililerin, Demirtaş’ın tahliyesi önündeki engellerin aşılabileceğini söylediği öğrenildi. Son dönemde verilen hapis cezalarına ilişkin bu yorumu yapan yetkililerin değerlendirmelerini Saymaz şöyle aktardı:

“Sayın Bahçeli’nin dile getirdiği hususların her birini aslında uzun zamandır söylüyorlar. ‘Bizler açısından yeni bir durum yok’ diyorlar.”

Son Dakika | Bahçeli: Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir

"AŞILABİLİR"

Bugün görüştüğü MHP’li yetkililerin de bu yaklaşımı tekrar ettiğini belirten Saymaz, şöyle devam etti:

“Selahattin Demirtaş’la ilgili bu süreçten sonra bir mahkeme kararı daha verildiğini ve onun da aşılabileceğini söylüyorlar.

Çünkü yakın zamanda yeni bir mahkûmiyet kararı çıktı. Dolayısıyla Selahattin Demirtaş’ın da yuvasına dönmesi gerektiğinin MHP açısından net olduğunu beyan ediyorlar. Bu üç başlığın — Demirtaş, Öcalan ve Ahmet Türk — Türkiye’nin huzuru ve barış ortamı için gerekli olduğunu vurguluyorlar.

MHP’li yetkililer, ‘Genel Başkanımız açısından yeni bir durum söz konusu değil. Bu taleplerin her biri daha önce ayrı ayrı dile getirilmişti, şimdi yeniden vurgulandı’ diyor. Tüm bunlar, Türkiye’nin huzuru ve barış iklimi açısından bizim için önemlidir.”

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

MHP Lideri Devlet Bahçeli, partisinin bugünkü (3 Şubat) Grup Toplantısı'nda şunları ifade etmişti:

"Anadolu huzura, Öcalan umuda, Ahmetler makama ve Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir. Hepinizi sevgi ve saygı ile selamlıyorum."

Selahattin Demirtaş’a, geçtiğimiz ocak ayında “Cumhurbaşkanına hakaret” suçunu işlediği iddiasıyla yargılandığı davada 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası verilmişti.

Ayrıca Mayıs 2024’te kararı açıklanan Kobani davasında, Selahattin Demirtaş’a 42 yıl, Figen Yüksekdağ’a ise 30 yıl 3 ay hapis cezası verilmişti.