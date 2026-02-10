Saraçhane eylemlerinde 7 kişiye beraat istemi

Saraçhane eylemlerinde 7 kişiye beraat istemi
Yayınlanma:
Son dakika... Saraçhane eylemlerinde yargılanan 7 kişi hakkında savcılık dördüncü duruşmada beraat mütalaası verdi. Duruşma 2 Nisan'a ertelendi.

İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun 2025 Mart'ta tutuklanmasının ardından vatandaşlar Anayasal haklarını kullanıp Saraçhane'de haftalarca süren eylemlere katıldı.

Bu süreçte birçok genç, gözaltına alındı. Geçen seneden bu yana da haftalarca tutuklu kalan gençler, bir bir tahliye edilip ardından da beraat ettiler.

Saraçhane eylemleri ilgili bir dava da yargılanan 7 kişi de bugün dördüncü kez hakim karşısına çıktı.

Yargılanan 7 kişi için savcılık dördüncü duruşmada beraat mütalaası verdi. Duruşma 2 Nisan'a ertelendi.

100. GÜN EYLEMLERİNDEKİ 7 KİŞİ DE BERAAT ETMİŞTİ

Saraçhane eylemlerinin 100. gününde 'Zıplamayan Tayyipçi' dedikleri iddiası ile gözaltına alınıp 75 gün tutuklu kalan yedi genç de 23 Ocak'ta beraat etmişti.

Son Dakika | Saraçhane'de Erdoğan'a hakaret iddiasıyla 75 gün tutuklu kalan gençler beraat ettiSon Dakika | Saraçhane'de Erdoğan'a hakaret iddiasıyla 75 gün tutuklu kalan gençler beraat etti

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

