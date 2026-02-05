Sağlık Bakanı duyurdu: Hatay'a Şehir Hastanesi yapılacak

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, bir dizi ziyaret kapsamında Hatay'a gitti. Hatay Valisi Mustafa Masatlı'yı ziyaret eden Bakan Yumaklı, basın açıklaması yaptı.

Memişoğlu, depremin büyük yıkıma neden olduğu Hatay'da 2 buçuk yılda "inanılmaz çalışmalar yapıldığını" söyledi.

BAKAN MEMİŞOĞLU: HATAY’A DA ŞEHİR HASTANESİNİ PLANLADIK

Bakan Memişoğlu, açıklamasında Hatay’a şehir hastanesi yapmayı planladıklarını ve inşaatına 2026 sonu itibarıyla başlanacağını duyurdu.

Memişoğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Hatay'da sağlık hizmetleri altyapısı, deprem öncesindeki sağlık hizmetlerinden çok daha iyi durumda. Deprem öncesi 2 bin 772 yatağı olan Hatay bugün 2 bin 975 yatağıyla hizmet veriyor ve 6 büyük hastane inşaatı bitirilmiş durumda. İskenderun Devlet Hastanemizin yüzde 44’ünü tamamlamış durumdayız. Onu da en kısa zamanda milletimizin hizmetine sunacağız. İnşallah 2026 sonu itibarıyla da özellikle temel sağlık hizmetlerindeki yapısal problemlerimizi çözmüş olacağız.

Bunun yanında dün biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımızla Mısır’daydık. 'Hayalim' dediği şehir hastaneleri Türkiye’de 27 tane olmuş durumda. Ama Hatay’a da şehir hastanesini planladık, tüm projesini hazırladık. İnşallah birkaç hafta içerisinde ihalesine çıkacağız. İnşallah 2026 sonu itibarıyla da inşaatına başlamış olacağız. Bin yataklı, gerçekten sağlık anlamında yok yok olduğu, her şeyin olduğu bir hastaneden bahsediyorum. Bu hastane Hatay'da sağlık hizmetlerini de taçlandırmış olacak." (DHA)