Robot TRT Genç'in kumandasını Erdoğan'a götürdü

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, Saray’daki Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen “TRT Genç Kanalı Açılış Etkinliği”ne katıldı ve konuşma yaptı.

Erdoğan, temsili olarak TRT Genç’in açılışını gerçekleştirdi. Açılış için bir kumanda getirildi. Kumanda, Erdoğan’a bir robot tarafından uzatıldı. Tepsi üzerinde kumandayı taşıyan robot, Erdoğan’ın yanına gitti. Erdoğan ayağa kalkarak kumandayı aldı ve kanalı resmî olarak açtı.

ERDOĞAN KONUŞMASINDA BUNLARA DA DEĞİNDİ

Erdoğan, açılış konuşmasında legal ve illegal bahis konusuna da değindi. Erdoğan konuda şunları söyledi: