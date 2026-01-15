Robot TRT Genç'in kumandasını Erdoğan'a götürdü
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, Saray’daki Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen “TRT Genç Kanalı Açılış Etkinliği”ne katıldı ve konuşma yaptı.
Erdoğan, temsili olarak TRT Genç’in açılışını gerçekleştirdi. Açılış için bir kumanda getirildi. Kumanda, Erdoğan’a bir robot tarafından uzatıldı. Tepsi üzerinde kumandayı taşıyan robot, Erdoğan’ın yanına gitti. Erdoğan ayağa kalkarak kumandayı aldı ve kanalı resmî olarak açtı.
ERDOĞAN KONUŞMASINDA BUNLARA DA DEĞİNDİ
Erdoğan, açılış konuşmasında legal ve illegal bahis konusuna da değindi. Erdoğan konuda şunları söyledi:
"Oyunlaştırma stratejisi dolayısıyla neredeyse her telefon maalesef bir çeşit kumarhane haline geldi. Eğlence için, vakit geçirmek için girilen dijital oyunlar bilhassa gençlerimizi sanal bahis ve kumar illetine bulaştıran bir tuzak işlevi görüyor. Tütün, sigara, alkol, uyuşturucu kullanımı da yine bu mecralar tarafından özendirilmekte, gençlerimizin sağlığı ve geleceği çalınmaktadır. Son dönemde ülkemizde yaşanan aile facialarına baktığımızda en büyük müsebbibin alkol, sanal bahis, kumar ve uyuşturucu olduğunu görüyoruz. Aynı şekilde boşanmaların, eşler arası ve aile içi kavgaların sebeplerinin en başında bu illetler geliyor.
Meseleyi bütün yönleriyle değerlendirdiğimizde şu gerçeği hepimiz çok net görebiliyoruz. Uyuşturucu, alkol, sanal bahis, kumar ve sigara bağımlılığı milli bünyemiz açısından terör kadar, hatta terörden daha zararlı boyutlara ulaşmıştır. Aileler parçalanmakta, nesiller kaybolmakta, istihdama, üretime, eğitime, sağlığa gitmesi gereken kaynaklar insanlık düşmanlarının kanlı dişlilerini ne yazık ki beslemektedir. Grup kürsülerinde kumarı masumlaştırmaya çalışanların, iktidara gelince içkiyi ucuzlatacağız diyenlerin ısrarla görmediği acı gerçek işte budur. Alkolü, sigarayı, uyuşturucuyu adeta özgürlük sembolü gibi yansıtanların gözlerini kapattığı ürkütücü tablo işte budur. Zehir tacirlerini çeşitli bahanelerle aklama yarışına girenlerin yüzleşmek istemedikleri durum işte budur. Ama biz bunu görüyoruz, duyuyoruz, tehlikenin farkındayız."