PES'ten Zeydan Karalar açıklaması

Avrupa Sosyalist Partisi (ESP), Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın 8,5 ay sonra tahliye edilmesine ilişkin açıklama yaptı.

Avrupa Parlamanentosu üyesi Avrupa Sosyalist Partisi (ESP), CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın tahliye edilmesine ilişkin açıkla yaptı.

Karalar'ın 212 gün boyunca haksız şekilde tutuklu bulunduğu belirtilirken Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 14 belediye başkanı için 'özgürlük çağrısı yapıldı.

"DEMOKRASİ SUSTURULAMAZ"

Partinin sosyal medya hesabından Karalar'ın adliyesine ilişkin yapılan paylaşımda şunlar yer aldı:

"Adana Belediye Başkanı, Erdoğan rejiminin 212 günlük haksız tutukluluğunun ardından serbest bırakıldı. Aralarında İstanbul'dan Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 14 CHP'li belediye başkanının daha derhal serbest bırakılması çağrımızı sürdürüyoruz. Demokrasi susturulamaz!"

Zeydan Karalar cezaevinden çıkar çıkmaz Halk TV'ye konuştu! "Adana Türkiye'ye örnek oldu"Zeydan Karalar cezaevinden çıkar çıkmaz Halk TV'ye konuştu! "Adana Türkiye'ye örnek oldu"

ZEYDAN KARALAR 8,5 AY SONRA TAHLİYE OLDU

'Aziz İhsan Aktaş davası'nda 8 Temmuz 2025'te tutuklanan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 5 Şubat 2026 Perşembe günü Silivri'deki Marmara Cezaevi'nden tahliye edildi.

Davasının Marmara Cezaevi'nde görülen duruşmasında Karalar ile birlikte hakkında tahliye kararı verilen isimler şöyle:

  • Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar
  • Esenyurt Belediyesi çalışanı Cem Alper Akyüz
  • Esenyurt Belediyesi memurlarından Ali Fırat Baycan
  • Avcılar Belediyesi ihale alma yetkilisi İbrahim Koçyiğit
  • Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Halil Çalış
  • Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın makam şoförü Mehmet Ataş
  • Esenyurt Belediyesi’ne Destek Hizmetleri Müdürlüğü personeli Mert Çelik
  • Esenyurt Belediyesi'nden Mali Hizmetler Müdürlüğü personeli Müzeyyen Karakaş
  • İSFALT Muhasebe Müdürü Oktay Aktaş

Öte yandan aynı davada yargılanan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ve Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara’nın tutukluluk hali devam edecek.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

