Zeydan Karalar çıkar çıkmaz Halk TV'ye konuştu! "Adana Türkiye'ye örnek oldu"

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 212 gün sonra tahliye edildi. Karalar, cezaevinden çıkar çıkmaz Halk TV’ye konuştu. Karalar, Adana yolunda Halk TV'de Açıkça programını sunan Gökmen Karadağ'a ardından Halk TV Muhabiri Umut Taştan'a konuştu.

ADANA YOLUNDA HALK TV YAYININA BAĞLANDI

Karalar, Adana Büyükşehir'deki kalabalığı yalnız bırakmamak için de hemen yola çıktı. Karalar, yolda Gökmen Karadağ'ın konuğu oldu. Karalar, Karadağ'ın, "Adana'ya olarak tekrar kavuşmanızı nasıl değerlendiriyorsunuz? Duygularınızı, düşüncelerinizi alalım" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Tabi ki Silivri'de ne işimiz var dedik ya biz Adanalıyız. Doğal olarak tekrar Adana'ya kavuşuyor olmak, Adanalı kardeşlerime kavuşuyor olmak, aileme kavuşuyor olmak çok önemli bir duygu, güzel bir duygu. Ama öncelikle orada bırakıp çıktığım Ekrem Başkan, Rıza Başkan, Başkan, inan Başkan, Emrah Başkan, Hakan Başkan, Kadir Başkan, Başkan, bizim burada görüştüğümüz Adana'da. Murat bir İzmir'de ama buradan ona sevgilerimi göndermek istiyorum. Tunç Soyer için de öyle. Muhittin Başkana da buradan sevgilerimi göndermek istiyorum. Alaattin Başkan, Özgür Başkan, Hasan Mutlu ve Hasan Akgün abime buradan gerçekten saygılarımı, sevgilerimi iletiyorum. Onları bırakıp çıktık. Tabi ki burada bir burukluk oluyor. Ayrıca Başkan yardımcıları var. Ali Rıza Erhan, Ali Rıza Akgöz Ahmet, Ömer ve bütün yatan kardeşlerim orada sık sık buluştuğumuz hep buluştuğumuz derken o hani avukat yerlerinde selamlaşıyoruz. Onların tamamına buradan sevgilerimi bir an önce de özgürlüklerine kavuşmalarını tüm dileklerimi, temenni ediyorum. "

Adanalıların bekleyişi için Karadağ'ın yönelttiği soruya da Karalar şöyle yanıt verdi:

"10.000'e yakın insan toplanmış belediyenin önünde. ben tabi ondan önce şunu söyleyeyim. Bir teşekkürlerimi arz etmek istiyorum. Hani Genel Başkanımız Özgür Özel, MYK PM üyeleri, milletvekilleri, diğer siyasi partilerin MYK'sı milletvekilleri bizi hiç yalnız bırakmadılar. Onlara ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tabi Adana efsane oldu biliyorsunuz gençlerin yürüyüşü, Adanaların 200 gündür hata bugün 210. günümüzde kaçıncı gün oldu bilmiyorum. 212. gün bir gün bile durmadılar. Her gün adalet çadırında başkanlarının suçsuz olduğuna inandıkları için büyük çapta destek oldular. Hakikaten Türkiye'ye örnek oldular. Efsane oldu Adana. Onlara da yürekten teşekkür ediyorum. Yani ben hayatımı Adana'ya vermiş bir adamım. Ne yaptıysam onlara feda olsun. Az bile yapmışım. Daha çok şey yapacağım."

6 Şubat depremlerinin yıldönümü nedeniyle Halk TV'nin Adıyaman'da yayın yaptığını hatırlatılması üzerine de Karalar şunları ifade etti:

"Adıyamanlı kardeşlerime büyük geçmiş olsun diyorum. Allah bir daha böyle bir felaketi yaşatmasın. Ak biz de yaşadık tabi. Adıyaman'a benzemese bile hani göreceli çok daha az hasar oldu ama ben depremi bilirim. Yani 12 senedir belediye başkanıyım. Neredeyse her depremde bulundum. İzmir'de, Elazığ'da yardımlarla birlikte. biz de Allah böyle bir gün daha yaşatmasın. büyük geçmiş olsun diyorum. Büyük geçmiş olsun diyorum. Biz de inşallah depremde sabah sabah şeyde Anma'da olacağım ben. 4:47'de o en fazla vefat olan Alpar binasının önüne olacağım inşallah. Allah'tan mani gelmesin. Ben Halk TV'ye de çok teşekkür ediyorum."

"ADANA'DAN HİÇ O KADAR UZAK OLMADIM"

Halk TV Muhabiri Umut Taştan'ın da cezaevi sorusuna Karalar şöyle yanıt verdi:

"Ben Adana'dan hiç o kadar uzak olmadım. Tabi bir iş hayatının dışında, bir askerliğim de oldu. Çocuğumdan çocuğumdan Adana'dan bu kadar ayrı olduğum ilk kez oldu tabi ama bu böyle oldu. dolayısıyla Tabi bir sürü arkadaşı orada bıraktık çıktık. Onların da çok yakın sürede özgürlüklerine kavuşacaklarına inanıyorum. hepsini dinledim savunmalarını. hani işimize daha doğrusu Adana'ya hizmete, ailemize tekrar kavuşacağımız için sevinçliyiz

"TUTUKLANMA GEREKÇEM YOK"

Zeydan Karalar, tutukluluk sürecindeki hukuki sürece dair şu ifadeleri kullandı:

"6 Şubat'ta bir tutukluluk incelemesi oluyor. Ona verilen bir karar bu. Bugün 3 sağlıktan dolayı, 6'da daha sonra tahliye oldu. Toplamda 9 tahliye oldu. Esas inceleme 20 Şubat'ta olacak. Yani şeyde dinlenecek o müştekiler falan dinlenecek. Ondan sonra bir daha bir karar verecek. tabi adalete olan güvencimizi, inancımızı yitirmememiz lazım. Yani bazı yerlerde farklı kararlar çıksa da ona inancımızı yitirmememiz lazım. Bugün o açıdan da önemli bir gün. Onu söyleyeyim. Ben zaten hep söylüyordum. Hani yani tutuklanma gerekçemi yok diye söylüyordum. daha çok böyle hukuki savunma yapmayı tercih ettim"

Karalar, tahliye kararını duyar duymaz Adana Büyükşehir Belediyesi önüne toplanan vatandaşlara da şöyle teşekkür etti:

"Bu karar çıktıktan sonra çok insan toplanmış belediyenin önünde. Herkes oynuyor. ben tabi şöyle ömrümü oraya verdim. Yani ben hani küçükle küçük, büyükle küçük, büyükte büyük yani 24 saat çalışan, depremde yalnız bırakmayan, selde yalnız bırakmayan, yalnız bırakmayan, vatandaşın hep yanında olduğum için olağanüstü bir destek gördüm Adana'dan. Hep söylüyorum. Bir kez daha söyleyeyim. Her şeyi hak ediyorlar. Türkiye'ye örnek oldular. Yani bir başkanlarına, bir sevdikleri kardeşlerine nasıl sahip çıkılır gerçekten çok iyi bir örnek göstererek Türkiye'ye örnek oldular. Bunların hepsine sevgilerimi, sunmak istiyorum"

Taştan'ın tutuklu diğer belediye başkanlarının savunmalarının hatırlatması üzerine Karalar şunları dile getirdi:

"Hepsini özellikle dinledim. Ben hani burada hocam da var. bizim avukatlarımız da var. Sanıyorum onlar da aynı görüşte. Tabi müşteki dinlemedik daha. Yani onların ne söyleyecek bilmiyoruz. Ama bizim arkadaşların savunmalarını dinleyince ben tamamının çok yakın süreçte özgürlüklerine kavuşacaklarına inanıyorum. İddialara verdikleri cevaplar bence çok tatmin ediciydi."

Cezaevi koşullarına dair değerlendirmesinde Karalar, kendisine iyi davranıldığını ancak esas meselenin özgürlük olduğunu vurguladı:

"Bir kere oradaki insanların hepsi çok iyi davrandılar. Hani bir şey söyleyemeyiz ama bir kere özgürlüklerinin kısıtlanması yetiyor. Yani orada ne kadar rahatınız iyi olursa olsun bir özgürlüğünüz yok. Özgürlüğünüz kısıtlandınız rahatınız ne kadar olursa olsun. Yoksa oradaki ne durumdan ne muameleden bir şikayetimiz hiç olmadı. Ben bir kez daha söylüyorum hep söylüyorum. Bizi Türkiye'de yalnız bırakmadı. Yani her ilden bana ziyaretçi geldi. Genel Başkanımız Özgür Özel, Sayın Özgür Özel bizi yalnız bırakmadı. MYK üyelerimiz yalnız bırakmadı. Milletvekillerimiz yalnız bırakmadı. Diğer siyasi partilerin MYK'sı, milletvekilleri, hatta il başkanları filan Adana'dan, Van'dan, Samsun'dan, Ağrı'dan geldiler. hepsine buradan ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

"ADANA'YA AZ BİLE YAPMIŞIM"

Adana halkının desteğinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Karalar, şu ifadeleri kullandı: