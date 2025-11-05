Patronlar kulübünden Meclis turu

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) dün DEM Parti'yi ziyaret ettikten sonra AKP ve CHP'yi de ziyaret etti.

TÜSİAD, Ankara'da siyasi partileri Meclis'te ziyaret etmeye başladı. TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve TÜSİAD Ankara Temsilcisi Barış Urhan, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, DEM Parti Ekonomi Komisyonu Eş Sözcüsü Saruhan Oluç ve Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya ile görüştü.

Turan ve Urhan de AKP ve CHP'yi ziyaret etti.

Turan ve Urhan, İlk olarak AKP'nin yanına gitti. TÜSİAD, "TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan Ankara temasları kapsamında AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Âlâ’yı ziyaret etti. Sayın Âlâ’ya teşekkür ederiz." açıklamasında bulundu.

screenshot-2025-11-05-at-11-51-07-tusiad-tusiad-x.png

TÜSİAD heyeti, AKP'nin ardından CHP ile görüşme gerçekleştirdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşen heyet, şu açıklamayı yaptı:

"TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan Ankara temasları kapsamında CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bir araya geldi. Sayın Özel’e teşekkür ederiz."

screenshot-2025-11-05-at-11-51-10-tusiad-tusiad-x.png

İlk olarak DEM Parti'yi ziyaret ettiklerini paylaşan TÜSİAD, şu açıklamayı yaptı:

"TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan Ankara temasları kapsamında DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ile bir araya geldi. Sayın Bakırhan’a teşekkür ederiz."

screenshot-2025-11-05-at-11-57-20-tusiad-tusiad-x.png

ORHAN TURAN GÖZALTINA ALINMIŞTI

TÜSİADın 13 Şubat’ta yapılan AKP'nin ekonomi politikaları ve güncel uygulamaları sert biçimde eleştirilmişti. Gözaltılar, gazetecilere yönelik baskılar, kayyım atamaları, Kartalkaya’daki otel yangını ve İliç’teki maden faciası gibi birçok konu gündeme taşınmıştı.

İlk konuşmayı yapan TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, hukuk devleti vurgusu yapmıştı. Turan, “Tüm vatandaşlar kanun önünde eşittir. Devlet de hukukla bağlıdır. Hukuka güven sarsılırsa, güvensizlik ve belirsizlik her yere yayılır” demişti..

Daha sonra söz alan TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan’ın yerine kürsüye çıkan Aras, sistem krizine dikkat çekerek “Ülke olarak moralimiz bozuk. Güven bunalımı yaşıyoruz. Bunun nedeni çöken sistem” ifadelerini kullanmıştı.

Kısa süre sonra TÜSİAD yöneticileri Orhan Turan ve Aras gözaltına alındı. Polis eşliğinde ifadeleri alınan iki isim, yurt dışı çıkış yasağı konularak serbest bırakılmıştı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan da "Yeni Türkiye'de haddinizi bileceksiniz" demişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

