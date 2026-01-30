Özgür Özel'den "Maaşım yetmiyor" diyen AKP'li vekile tek cümlelik yanıt

Özgür Özel'den "Maaşım yetmiyor" diyen AKP'li vekile tek cümlelik yanıt
CHP Lideri Özgür Özel, AKP’li Mestan Özcan’ın “500 bin TL yetmiyor” sözleri sorulunca, “Allah utanma duygusunu hiçbirimizden esirgemesin” dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı ziyaret etti. Basın toplantısında soruları alan Özel'e AKP Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan'ın çok tartışılan 'maaş' sözleri hatırlatıldı.

Özel de bunun üzerine şunları ifade etti:

“Ben bir cümle söyleyeyim sadece: Allah utanma duygusunu hiçbirimizden esirgemesin.”

Özgür Özel'den Çerçioğlu'nun suç duyurusuna zor sorularla yanıt! Tane tane anlattıÖzgür Özel'den Çerçioğlu'nun suç duyurusuna zor sorularla yanıt! Tane tane anlattı

NELER OLMUŞTU?

AKP Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan, yaptığı bir konuşmada milletvekili maaşı ve emekli aylığı toplamı olan yaklaşık 500 bin TL’nin geçim için yetersiz olduğunu söylemişti. Özcan, “Gelirimi ve ödemelerimi size vereyim, siz bu işin altından kalkın” ifadeleriyle tepki toplamıştı.

Sözlerinin sosyal medyada gündem olmasının ardından yazılı bir açıklama yapan Özcan, konuşmanın “dost meclisi”nde yapıldığını ve bağlamından koparıldığını savundu. Yakınma amacı taşımadığını öne sürdü; ancak milletvekili maaşlarının yetersiz olduğu görüşünün arkasında olduğunu yineledi.

Özcan, bu sözleriyle temsil görevinin getirdiği harcamalara dikkat çekmek istediğini belirtip, “Milletin derdiyle dertlenen bir anlayışla konuştuğum hâlde sözlerim polemik konusu yapıldı” dedi.

Tepkilerin ardından Özcan’ın Meclis performansı da tartışma konusu oldu. Şu ana kadar TBMM’de tek bir kanun teklifi, soru önergesi ya da komisyon konuşması yapmadığı; yalnızca bir genel görüşme önergesi sunduğu belirtildi.

Öte yandan Özcan, Aralık 2025’te yaptığı bir Meclis konuşmasında emeklilerin sıkıntılarını gündeme getirenleri “algı operasyonu yapmakla” suçlamıştı. Bu açıklamalar da sosyal medyada yeniden paylaşılmaya başlandı.

