Özgür Özel'den Çerçioğlu'nun suç duyurusuna zor sorularla yanıt! Tane tane anlattı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Aziz İhsan Aktaş davası nedeniyle yaptığı açıklamadaki sözleri nedeniyle kendisi hakkında suç duyurusunda bulunan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na yanıt verdi.

Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan’a yaptığı ziyaretin ardından konuşan Özel, suç duyurusuna neden olan sözlerini tekrarladı ve sert ifadelerle Çerçioğlu'na yüklendi.

"İNSAN İÇİNE ÇIKAMIYOR!"

Özel, şöyle konuştu:

"Biz çok sert tepki gösterdik Aydın'da. Bin pişman oldu. İnsan içine çıkamayacak haldedir. Geçen gün de kendisinin durumunu söylediğinde kurnaz ya, hakkımda suç duyurusunda bulunmuş. Dokunulmazlık var ya, suç duyurusu orada durur, yıllarca durur, durur, durur, durur. Günü geldiğinde de mahkeme olduğunda zaten ben iktidardaysam Özlem Çerçioğlu hakkında edinilen bilgileri, belgeleri verecek mahkeme bulurum. Onun dediği mahkemeye vermem. Dokunulmazlık var. Hakkımda suç duyurusunda bulunuyor. Neden dava açmıyorsun?"

"AKP'YE TESLİM OLANLARA İBRETİ ALEM OLSUN!"

Özel, Çerçioğlu'nun suç duyurusu yerine tazminat davası açsaydı Aziz İhsan Aktaş hakkındaki iddialarını da mahkemeye sunabileceğini belirtti. Ardından da tek tek sordu:

Mesela bir tazminat davası açaydın da göreydim . Mahkeme bana diyeydi Özlem Çerçioğlu hangi faturasını Aziz İhsan Aktaş'a ödetmiş? Ben de iftira atmadım efendim. Aha da faturası burada diyeydim.

. Madem böyle bir şey yapacak Özlem Çerçioğlu. Bunu ibreti alem olsun diye söylüyorum. Kendisine güvenen ahlakına güvenen, temiz belediyecilik yaptığına güvenen, iftiraya, şantaja direnenler namusuyla Silivri'de yatıyorlar. AK Parti'ye teslim olanlar Silivri'ye atılmak yerine AK Parti'ye katılmayı tercih edenlere ibreti alem olsun.

Bu iş bir seçimle de bitmez. Bu seçimden sonrası var. Ondan sonrasını göreceğim. Tabii dokunulmazlık teklifleriyle "CHP gelirse seni yargılar. Biz seni milletvekili yaparız" falan... Bunların hepsini duyuyoruz.

Kimler ne konuşuyor hepsini görüyoruz. Ama çok net bir şekilde bu siyasi kapkaç Adalet ve Kalkınma Partisi işi gücü bırakmış . Yeniden Refah'tan belediye başkanı devşireyim, Cumhuriyet Halk Partisi'nden belediye başkanı devşireyim...

. Biz onları neyin rahatsız ettiğinin farkındayız. Bizi izlemeye devam etsinler. Onları rahatsız etmeye, milleti memnun etmeye, millet için siyaset yapmaya, tüm sorunları çözmek için de iktidar olmaya kararlıyız. Yaptıkları zulüm milletin vicdanından dönmektedir"

Özgür Özel, son dönemde hem YRP'den hem de partisinden AKP'ye katılımlar için de şunları söyledi:

"Olmayacak teklifler.... "Bütün borçlarını" sileriz, "şu kadar para" veririz, "şu kadar imkan yaratırız" "Seni baş tacı yaparız" bizim partimize geçeceksin. Ya geleceğe yönelik vaatler. "Bugün geçersin yarın milletvekili olursun" İl belediye başkanlarıma il başkanlarının doğrudan "sizi cumhurbaşkanımıza götürelim. Bir onunla konuşun" diyecek kadar hadsizleşen "hadi gidelim" diyenin de kolundan tutup götürebildikleri ve kendisinin bu teklifleri yanında söylendiği, kendisinin de bu işe halledelim dediği bir sürecin içindeyiz."

ÇERÇİOĞLU NE YAPMIŞTI?

AKP'li Çerçioğlu, CHP Lideri Özgür Özel'in "Aziz İhsan Aktaş’a iş yaptığı bütün CHP’li belediyelere iftira attırdılar. Aydın’ın iftirasından önce Aydın’a gösterip, ‘Ya Silivri’ye gireceksin, ya AK Parti’ye geçeceksin’ dediler. AK Parti’ye geçti diye hanımefendi el üstünde. Tayyip Bey onu övüyor" sözleri nedeniyle suç duyurusunda bulunmuştu.

Çerçioğlu, X hesabından şu açıklamayı yapmıştı:



"Bu beyanlar kişilik haklarını ihlal eden, kamuoyunu manipüle etmeyi amaçlayan ve kamu düzenini zedeleyen sorumsuz bir girişim niteliği taşımaktadır. Bu tür açıklamalar ne demokratik siyaset anlayışıyla ne de hukuk devleti ilkeleriyle bağdaşmaktadır. Kamu görevini yürüten bir kişi olarak, şahsıma ve temsil ettiğim makama yöneltilen bu tür ithamların karşılıksız bırakılması söz konusu değildir. İftira, karalama ve itibarsızlaştırma amacı taşıyan her türlü girişim hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde yargı mercilerinin takdirine sunulmuştur."

Özel bugünkü konuşmasında da ,"Silivri'de yatıyorlar. AK Parti'ye teslim olanlar Silivri'ye atılmak yerine AK Parti'ye katılmayı tercih edenlere ibreti alem olsun. Bu iş bir seçimle de bitmez" diyerek Çerçioğlu'nun suç duyurusunda bulunduğu sözleri de bir kez daha tekrarladı.