Özgür Özel, Muammer Aksoy’u katledilişinin 36. yılında andı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Atatürk ilke ve devrimlerinin yılmaz savunucusu, Atatürkçü Düşünce Derneği ve Türk Hukuk Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muammer Aksoy'u karanlık odaklar tarafından katledilişinin yıl dönümünde saygı ve özlemle anıyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Kurucu Genel Başkanı Prof. Dr. Muammer Aksoy'un katledilişinin 36'ncı yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Aksoy'un karanlık odaklar tarafından katledildiğini belirten Özel, "Atatürk ilke ve devrimlerinin yılmaz savunucusu, Atatürkçü Düşünce Derneği ve Türk Hukuk Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muammer Aksoy'u karanlık odaklar tarafından katledilişinin yıl dönümünde saygı ve özlemle anıyorum" ifadelerini kullandı.

MUAMMER AKSOY KİMDİR?

Prof. Dr. Muammer Aksoy, 1917'de Antalya'da doğdu. Hukukçu ve politikacı kimliğiyle tanınan Aksoy, farklı dönemlerde Ankara Üniversitesi'nde öğretim üyeliği, 1977'de milletvekilliği yaptı.

1958'de Türk Hukuk Kurumu Başkanlığı'na seçilen Aksoy, bu görevi yaşamı boyunca sürdürdü. Türkiye'yi Avrupa Konseyi'nde de temsil eden Aksoy, 1981'de Ankara Barosu Başkanlığı'na seçildi.

ADD'nin kurucuları arasında olan Aksoy, 31 Ocak 1990 akşamı Ankara Bahçelievler'deki evinin girişinde uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi. Aksoy, Devlet Hukukla Yaşar, Laikliğe Çağrı, Devrimci Öğretmenin Kıyımı, Atatürk ve Sosyal Demokrasi gibi kitaplar da yazdı

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

