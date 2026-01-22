Özgür Özel: Emekliye hakkını vermemek için sahte oy kullanıyorlar

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin’in “Garibanların oylarıyla geldik” sözlerine sert yanıt verdi. Özel şöyle konuştu:

“Özlem Hanım gariban demiş. Gariban demek sahipsiz kimse demek. Emeklilere kimse gariban diyemez. Emeklileri onlar sahipsiz bırakmaya çalışsa da Cumhuriyet Halk Partisi emeklisine sahip çıkıyor. Bundan sonra da sahip çıkmaya devam edecek.”

Özel, geçmişte yoksul kesimlerin AKP’ye oy verdiğini ancak bu durumun değiştiğini vurgulayarak şunları söyledi:

“Elbette geçmişte toplumun en yoksul kesimlerinin veya eğitim düzeyi en düşük kesimlerinin tercihinin AK Parti olduğu doğruydu. Bu da Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir eksikliğiydi. Ama 31 Mart seçim sonuçları ve devamında yapılan her anketin kırılımlarında üç çok önemli sonuç var. Bunlardan bir tanesi Cumhuriyet Halk Partisi düşük gelir seviyesinin partisidir ve açık ara öndedir. Düşük eğitim seviyesinde artık birinci partidir. Emekliler de birinci partidir ve gençlerin birinci partisidir.”

Özel, CHP’nin halkın partisi olduğunu şu sözlerle vurguladı:

“Cumhuriyet ki kimsesizlerin kimsesidir. Cumhuriyet Halk Partisi o Sayın Özlem Zengin'in kimsesiz sahipsiz diye niteledikleri seçmen gruplarının en büyük destekçisi, en büyük sahiplenicisidir.”

ÖZGÜR ÖZEL EMEKLİ MAAŞI OYLAMASINA KATILACAK

Özgür Özel, Meclis gündemindeki 7. maddeye dair tekliflerini de anlattı:

"Gözümüz kulağımız mecliste, meclisteki oylamaya da gideceğim. Malum Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi dün 7. maddede verdiğimiz önergeyi reddettiler. Nedir 7. maddedeki önerimiz? Birincisi en düşük emekli maaşının asgari ücret düzeyine çıkarılması ve bunun kanuni güvence altına alınması.

Önerinin yalnızca en düşük maaş için değil, tüm emekliler için artış anlamına geldiğini vurgulayan Özel şöyle devam etti:

“Ama yetmez. 20.000 lirayla asgari ücret arasındaki 8.000 liranın üzerindeki farkın seyyanen bütün emeklilere verilmesi. Yani sadece en düşüğü asgari ücret yapmak değil. Bugün 28.000 lira yapanı da 36.000 lira yapmayı öneriyoruz.”

Öneriye kaynak bulunabileceğini belirten Özel, “Bununla ilgili kaynak tartışması tükenmiştir. Her şeye para bulanların buna para bulamamasının yani kesinleşmiş vergiden vazgeçenlerin emeklinin bu derdine bulamamasının izahı yoktur” dedi.

CHP lideri Özel, Meclis’teki oylamada usulsüzlük yapıldığını öne sürdü:

“Emekliler açısından bu kadar önemli bir konuda dün mecliste sahte pusula kullanılması yani emekliye hakkını vermemek için sahte oy kullanıyorlar. Olmayanın yerine oy kullanıyorlar.”

Meclis Başkanvekili Celal Adan’ın tutumunu “çok kıymetli” bulduğunu belirten Özel, süreci adil yürütme çabalarına da değindi:

“Sayın Meclis Başkanvekilinin meseleye yapıcı yaklaşımı, adilane yaklaşımı, elbette mensubu olduğu partinin kararı ayrıdır ama müzakerenin en adil şekilde olmasına gayret gösteriyor.”

Özel, 7. maddenin reddedilmesine rağmen mücadelenin devam edeceğini belirtti:

“Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu yasanın son oylamasından önce tüm milletvekillerini, tüm muhalefet milletvekillerini, iktidar muhalefet tüm milletvekillerini mutlaka salona bekliyoruz.”

İçtüzüğe göre aynı maddenin yeniden oylanabileceğini hatırlatan Özel, milletvekillerine şu çağrıyı yaptı:

“Bir kez daha dün reddettikleri maddeye evet oyu vermelerinin iç tüzükte imkanı var. Bu konuda elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Biz bugünkü oylama tamamlanmadan ve emekliler bütün ümitlerini kaybetmeden önce biz bu 20.000 liraya elbette hayır diyeceğiz ama bütün milletvekillerinin evet diyebileceği bir seyyanen zam ve en düşük emekli maaşının asgari ücrete çıkarılması ile ilgili bir çabamız, bir gayretimiz son bir kez daha dün akşam o emekli aleyhine kalkan eller yastığa başını koyduğunda bir vicdan azabı çektiyse ya da sabahleyin karşılaştığı bir emeklinin halini görüp de vicdanı sızladıysa telafisi iç tüzükte mümkün.”

Emeklilere de çağrı yapan Özel, “Tüm emeklileri meclise gösterdikleri yoğun ilgiyi sürdürmeye davet ediyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Başkanı Erdoğan’ın “Enflasyon düştükçe hayat pahalılığı azalacak” açıklamasına da yanıt veren Özel, çözüm yolunun erken seçim olduğunu belirtti:

“Bu konuda atabileceği en doğru adım seçim sandığını getirmektir. Seçim sandığını getirirse dedikleri olur. Sandığa direnirse bu sorunlar derinleşerek devam eder.”

Özel'in açıklamaları da tam olarak şöyle:

(AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in bazı açıklamaları oldu. Kendisi biz bu ülkenin garibanlarından oy alarak bugünlere geldik. En çok oy aldığımız kitle bu ülkede garibanlar. Bize haklarını helal etsinler dedi. Ne söylemek istersiniz)

(Cumhurbaşkanı Erdoğan az önce mutfağa pazara kiraya daha fazla yansıyacak. Vatandaşlarımız hayat azaldığı günlük yaşamlarında daha fazla hissedecekler dedi)

