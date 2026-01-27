Özgür Özel Beşiktaş JK Başkanı Adalı ile görüştü

Özgür Özel Beşiktaş JK Başkanı Adalı ile görüştü
Yayınlanma:
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Beşiktaş JK Başkanı Serdal Adalı ile bir araya geldi. Adalı, Özel'e imzalı Beşiktaş forması hediye etti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Beşiktaş JK Başkanı Serdal Adalı ile Genel Başkanlık İstanbul Çalışma Ofisinde bir araya geldi.

Son dakika | Erken seçime kapıyı kapatan Bahçeli'ye Özgür Özel'den yanıt geldi!Son dakika | Erken seçime kapıyı kapatan Bahçeli'ye Özgür Özel'den yanıt geldi!

ADALI, ÖZEL'E İMZALI BEŞİKTAŞ FORMASI HEDİYE ETTİ

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e imzalı Beşiktaş forması hediye etti.

yeni-proje-6.jpg
Beşiktaş JK Başkanı Serdal Adalı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e imzalı Beşiktaş forması hediye etti.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Özel'in Adalı ile görüşmesi, Genel Başkanlık İstanbul Çalışma Ofisi'nde gerçekleşti.

Görüşmede İBB Başkanvekili Nuri Aslan da bulundu.

FENERBAHÇE BAŞKANVEKİLİ İLE TELEFONDA GÖRÜŞMÜŞTÜ

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran’ın gözaltına alınması üzerine, Kulüp Başkanvekili Murat Salar ile telefonda görüşmüştü.

Soruşturmayla ilgili bilgi alan CHP lideri Özel, daha önce ifadeye çağrıldığında yurt dışından gelen Sadettin Saran’a, bu kez jandarma baskınıyla gözaltı işlemi yapılmasını "provakatif ve düşmanca" bulduğunu ifade etmişti.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

En düşük maaş 57 bin lira oldu: Üstüne bayram ikramiyesi de eklendi
En düşük maaş 57 bin lira oldu: Üstüne bayram ikramiyesi de eklendi
8 bin liradan 3 bin 500 liraya düştü: Kasa kasa aldılar
8 bin liradan 3 bin 500 liraya düştü: Kasa kasa aldılar
İki banka anlaşmıştı bir banka daha katıldı: Komisyonu kaldırdılar
İki banka anlaşmıştı bir banka daha katıldı: Komisyonu kaldırdılar
Stilin sessiz dili: Gardırobunuz karakterinizi nasıl ele verir?
MTV ödemesi için son gün yaklaştı: Hangi araç için ne kadar MTV ödenecek?
MTV ödemesi için son gün yaklaştı: Hangi araç için ne kadar MTV ödenecek?
12 bin kişilik yeni stat için 600 milyon lira kaynak bulundu
12 bin kişilik yeni stat için 600 milyon lira kaynak bulundu
İstanbul'a yaklaşan lapa lapa kar yağışını açıkladı: Meteoroloji profesörü tarih verdi
Bayern Münih istedi Fenerbahçe alıyor! 65 milyon Euro'luk forvet transferi
Bayern Münih istedi Fenerbahçe alıyor!
Fenerbahçe’den 65 milyon Euro'luk forvet çılgınlığı
İslam Memiş nasıl yükseleceğini açıkladı: Yatırımcıları uyardı
Kademeli emeklilik çıkacak! Müjdesi herkese… Niyeti kimlere?
Siyaset
Erdoğan'dan 'yeni hedef' açıklaması: Nijerya ile 5 milyar dolar ticaret hacmi
Erdoğan'dan 'yeni hedef' açıklaması: Nijerya ile 5 milyar dolar ticaret hacmi
İYİ Partili Turhan Çömez'in annesi son yolculuğuna uğurlandı
İYİ Partili Turhan Çömez'in annesi son yolculuğuna uğurlandı