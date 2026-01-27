Özgür Özel Beşiktaş JK Başkanı Adalı ile görüştü

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Beşiktaş JK Başkanı Serdal Adalı ile Genel Başkanlık İstanbul Çalışma Ofisinde bir araya geldi.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e imzalı Beşiktaş forması hediye etti.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Özel'in Adalı ile görüşmesi, Genel Başkanlık İstanbul Çalışma Ofisi'nde gerçekleşti.

Görüşmede İBB Başkanvekili Nuri Aslan da bulundu.

FENERBAHÇE BAŞKANVEKİLİ İLE TELEFONDA GÖRÜŞMÜŞTÜ

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran’ın gözaltına alınması üzerine, Kulüp Başkanvekili Murat Salar ile telefonda görüşmüştü.

Soruşturmayla ilgili bilgi alan CHP lideri Özel, daha önce ifadeye çağrıldığında yurt dışından gelen Sadettin Saran’a, bu kez jandarma baskınıyla gözaltı işlemi yapılmasını "provakatif ve düşmanca" bulduğunu ifade etmişti.